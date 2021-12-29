Evde iyi bir kahve hazırlayabilmek için...

İyi bir kahve özen istiyor. Peki ev şartlarında iyi bir kahve hazırlayabilmek mümkün mü? Sizler için kahve hazırlamanın önemli noktalarını araştırdık...



Türkiye'de çaydan sonra en çok içilen sıcak içecek kahvedir. Birçok insan kahvesiz güne başlayamıyor ve gün içerisinde de sık sık kahve tüketiyor. Peki ev ortamında tıpkı dışarıda satılanlar gibi kahve hazırlamak mümkün mü?

İyi bir kahve hazırlamak için...

İyi bir kahve için en güzel kahveyi seçmeli ve kahvenin taze olmasına dikkat etmeniz gerekir. Bu yüzden alacağınız kahvenin yeni kavrulmuş olmasına özen gösterin.

Çekirdek veya öğütülmüş olarak aldığınız kahveyi taze tutmanız gerekir. Çekirdek kahvelerin daha uzun süre taze kalabilir. Fakat kahve çekirdekleri içerisindeki gazı zamanla salmaya başlar. Bu yüzden valfli paketlerde saklamak mantıklı olacaktır. Eğer kahvenizi kendiniz öğüttüyseniz cam bir kavanozda, güneş ışığından uzak bir noktada ve oda sıcaklığında tutmanız gerekir. Buzdolabında muhafaza etmek çok yanlış olacaktır.

Kahve hazırlarken iyi su kullanmanız gerekir. İyi suyun kireç düşük olur. Daha önce kaynatılmış ve dinlendirilmiş olmalıdır. Musluk suyu kullanmak istiyorsanız karbonlu filtre cihazlarından geçirerek kullanmanız gerekir.

İyi bir filtre, iyi bir press aleti veya iyi bir moka pot kullanmanız gerekir. Çünkü istediğiniz lezzeti alabilmek için kahvenin iyi bir şekilde demlenmesi gerekir. İyi bir şekilde demlenmeye müsaade etmeyen, ucuz kahve makineleri içeceğiniz kahvenin lezzetini olumsuz etkiler.

Eğer aeropress, drip tower, filtre kahve makinesi, damlama kahve kullanıyorsanız kahveyi filtrelere yerleştirmeden filtreyi önce sıcak suyla 30 saniye boyunca ıslatın. Bu sayede filtredeki tat kahveye geçmeyecektir.

Kahveye suyu koymadan önce kaynatın. Fakat kaynattığınız suyu mutlaka bekletin. Çünkü sıcak su kahvenin üzerine doğrudan döküldüğünde kahveyi yakar ve tadının bozulmasına sebep olur. Kahve kaynadıktan sonra tüm baloncukların bitmesini ve 45 saniye geçmesini bekleyin.

Kahvenizi daha hafif istiyorsanız biraz daha az, kahvenizi daha ağır istiyorsanız daha fazla miktarda kullanabilirsiniz. Ancak kahveden alabileceğiniz en ideal lezzet daima altın oranda olacak şekilde kahve ve suyun karışımından elde edilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.