Evde gençleştirici yüz kremi nasıl yapılır?

Artık herkes doğal ürünlere geri dönmeye ve onlara hak ettikleri değeri vermeye başladı. Cilt bakımında da doğal ürünlerden faydalanıyor, kimyasal ürünleri cildimize sürmek istemiyoruz. Peki evde doğal ürünlerle nasıl yüz kremi hazırlayabiliriz? Sizler için derledik...



Beslenme konusunda da bakım konusunda da temizlik konusunda da artık doğal olanı tercih ediyoruz. Kimyasal ürünlerden ise uzak durmaya çalışıyoruz. Siz de kimyasal ürünlere değil doğal ürünlere yöneliyor ve onlarla cilt bakımınızı yapmak istiyorsanız sizlere evde doğal ürünler kullanarak hazırlayacağınız bazı krem tarifleri vereceğiz.

Kuru ciltler için nemlendirici yüz kremi nasıl yapılır?

Kuru ciltler için nemlendirici yüz kremi hazırlamak için iki çorba kaşığı balmumu, iki çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, yarım yemek kaşığı kakao yağı, bir ampul E vitamini veya bir çay kaşığı E vitamini yağı ve tatlı badem yağı, zeytinyağı, susam veya buğday yağlarının isterseniz tümünden, isterseniz birinden beşer damlaya ihtiyacınız olacak.

Kremi hazırlamak için balmumu, Hindistan cevizi yağı ve kakao yağını, benmari usulü eritmeniz gerekir. Eridikten sonra içerisine E vitamini ve seçtiğiniz diğer yağları ekleyip güzelce karıştırın. Uygun bir kaba aktarıp soğumaya bırakın. Krem katılaşınca kullanıma hazır hale gelecektir.

Hassas ciltler için yüz kremi nasıl hazırlanır?

Hassas ciltler için yüz kremi hazırlarken bir çorba kaşığı balmumu, bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, iki çorba kaşığı saf gül suyu, bir ampul E vitamini veya bir çay kaşığı E vitamini yağı, on damla gül yağı ve beş damla kayısı çekirdeği yağına ihtiyacınız olacak.

Kremi hazırlamak için balmumu, Hindistan cevizi yağı ve gül suyunu, benmari usulü eritmeniz gerekir. Eridikten sonra içerisine E vitamini, gül yağı ve kayısı çekirdeği yağı ekleyip karıştırın. Uygun bir kaba aktarın ve soğumaya bırakın. Katılaşınca kreminiz kullanıma hazır olacaktır.

Hafif kırışıklar için gençleştirici yüz kremi nasıl hazırlanır?

Hafif kırışıklar için gençleştirici yüz kremi hazırlamak için iki çorba kaşığı balmumu, iki çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, bir ampul E vitamini veya bir çay kaşığı E vitamini yağı, bir çorba kaşığı Aloe Vera jeli, yirmi damla mavi anemon yağı, on damla kayısı çekirdeği yağı, on damla jojoba yağı ve beş damla lavanta yağına ihtiyacınız olacak.

Kremi hazırlamak için balmumu ve Hindistan cevizi yağını benmari usulü eritmeniz gerekr. Eridikten sonra içerisine E vitamini, Aloe vera jeli ve diğer yağları ekleyip karıştırın. Uygun bir kaba aktarın ve soğumaya bırakın. Katılaşınca kreminiz kullanıma hazır olacaktıır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.