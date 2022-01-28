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Evde estetik akımı nedir? Evde estetik nasıl yapılır? Uzmanlardan 'evde estetik' uyarısı
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Evde estetik akımı nedir? Evde estetik nasıl yapılır? Uzmanlardan 'evde estetik' uyarısı

Evde estetik akımı nedir? Evde estetik nasıl yapılır? Sosyal medyada son günlerde ortaya çıkan 'evde estetik' akımı mantık sınırlarını zorluyor. Vücutlarını değişik yöntemlerle değiştirmeye çalışanlar bu anları videoya çekerek görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Akıl sınırlarını zorlayan bu akımı deneyenlere de uzmanlardan uyarı geldi.

1 Saat Önce
2022-01-28 14:34:17
Evde estetik akımı nedir? Evde estetik nasıl yapılır? Uzmanlardan 'evde estetik' uyarısı

Sosyal medyanın yeni akımı akıl sınırlarını zorlayan cinsten. Evde plastik şişe ile duraklarını vakumlatanlar, yapıştırıcılar ile vücutlarının bazı bölümlerini yapıştırarak değiştirmeye çalışanların videosu sosyal medyada bir hayli yayılmış durumda. Evde estetik akımı olarak tanımlanan bu uygulamaların insan sağlığına olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarı geldi.

Evde estetik akımı nedir?

Evde estetik adı altında sosyal medyada yeni bir akım başlamış durumda. Bu akım insan sağlığını hiçe sayıyor ve oluşabilecek deformasyonlara zemin hazırlıyor. Evde estetik akımı ile kimi dudaklarını plastik şişe ve benzeri ürünlerle vakumlayarak sanki botoks yaptırmış gibi büyütüyor kimi ise yapıştırıcı ile üst dudağını yapıştırarak 'Fransız dudağı' diye tabir edilen görüntüyü yakalamaya çalışıyor. Gençlerin bazıları, kamera karşısına geçip burnunu evde nasıl kaşıklar ile sıkıştırarak küçülttüğünü anlattığı videolar paylaşıyor.

Evde estetik akımına dikkat!

Çok sayıda kullanıcı kamera karşısına geçip gençlere 'Evde Estetik' tavsiyelerinde bulunuyor. Uzmanlar ise bu akımın olumsuz yanlarının bir hayli çok olduğundan bahsediyor. Sosyal medyada yayınlanan videolardaki işlemler nekroza yani dokuların ölümüne sebep olabilir. Uzmanlar, dudağın vakumla çekilmesinin dudak çevresi dolaşımını bozduğunu ve dudakla burun arasındaki mesafeyi uzatıp yaşlanma sürecini hızlandırabileceğini belirtti.

"Doku ölümü gerçekleşebilir"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu Öğretim Üyesi Dr. Perçin Caşkan "Dudakların uzun süre vakumlanması durumunda doku ölümü gerçekleşebilir. Ödem 24-72 saat içerisinde geriler. 72 saat içerisinde o ödemi geçiren herhangi bir şey yapmadığı zaman damarların tümünün ağzı kapanır ve özellikle dudak çevresinin dolaşımı tek damara bağlı olduğu için tümüyle bozulur" dedi. .

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