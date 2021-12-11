Evde doğal içerikli sabun nasıl hazırlanır?

Marketten satın aldığımız sabunların içerisinde vücudumuza zararlı birçok kimyasal madde var. Peki evde doğal malzemeler kullanarak bir sabun hazırlamak mümkün mü? Sizler için doğal sabun tarifi derledik...



Marketten sabunların içerisinde maalesef zararlı maddeler de bulunuyor. Üstelik doğal içerikli olduğunu iddia eden ürünlerde bile zararlı maddeler olabiliyor. Evde doğal malzemeler kullanarak sabun hazırlamak ise sandığınız kadar zor değil.

Ev yapımı doğal sabunların ne gibi bir faydası var?

Doğal içerikli sabunlar, kullanıldığı bölgede pH dengesini düzenleme konusunda vücuda yardımcı olur. Sabunların cildi kuruttuğu düşünülse de doğru şekilde hazırlanan bir sabun, vücudun nem dengesini korumaya yardımcı olur. Ayrıca bazı deri hastalıklarının hızlı bir şekilde iyileşmesine destek olur. Fakat deri hastalıkları ciddi problemlerdir. Bu yüzden sabunları mutlaka doktorunuza danıştıktan sonra kullanmalısınız.

Ev yapımı sabunlar, saç temizliği için kullanılırsa saç köklerinin güçlenmesini sağlar ve saç dökülmesinin önüne geçer. Düzenli kullanılırsa cilde canlılık kazandırır.

Doğal yağlarla hazırlanan sabunlar saçların daha canlı ve parlak gözükmesini sağlar. Saçlardaki elektriklenmeleri engellemek için ev yapımı doğal sabunlar doğru bir tercih olacaktır.

Lavanta sabunu gibi rahatlatıcı özelliği bulunan sabunlar, ciltte sivilce çıkmasının da önüne geçiyor.

Lavanta sabunu nasıl hazırlanır?

On beş gr kostik soda, otuz ml saf su, yüz yirmi ml zeytinyağı, on ml lavanta yağı, kurutulmuş lavanta çiçeği ve yapraklarına ihtiyacınız olacak. Kostik sodayı temizlik malzemeleri satan dükkanlardan sabun yapımında kullanmak istediğinizi belirterek satın alabilirsiniz. Fakat tehlikeli bir madde olduğu için cildinize asla temas ettirmemeli ve evinizde kimsenin ulaşamayacağı yerlerde muhafaza etmelisiniz.

Sabunu hazırlayacağınız alan bol hava almalıdır. Kostik kullanacağınız için kapalı alanda sabun yapmanız çok yanlış olacaktır. Ayrıca gözünüze koruyucu gözlüğünüzü takmalı, elinize ise eldiven geçirmelisiniz.

Cam kasenin içerisine kostik sodayı koyun. Kostik sodanın üzerine saf suyu ilave edin ve güzel bir şekilde karıştırın. Karıştırırken etrafa sıçratmamaya dikkat edin. Malzemelerin birbirine güzel bir şekilde karıştığından emin olunca soğumak üzere bekletin. Karışımdan dumanlar yükselirse endişe etmeyin. Bu normal bir durumdur. Fakat yükselen dumanları solumamak için bu işlemi açık alanda yapın.

Daha sonra tencerenin içerisine zeytinyağını koyun ve ocağa alın. 40°C'ye ulaşınca yağı ocaktan alın. İçine kostik sodalı karışımı ilave edin ve blenderla karıştırın. Karışım jelimsi bir kıvam alınca içerisine lavanta yağı ve kurutulmuş lavanta çiçeklerini, lavanta yapraklarını ilave edin ve karıştırın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.