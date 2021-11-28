Evde doğal bulaşık makinesi deterjanı nasıl hazırlanır?

Hijyen sağlamak için kullandığımız kimyasal madde içeren ürünler sağlığımıza ciddi boyutta zarar veriyor. Peki kimyasal ürünlere başvurmadan sadece doğal ürünlerle yemek yediğimiz tabağı, çanağı bulaşık makinesinde yıkamak mümkün mü? Gelin birlikte doğal ürünlerle bulaşık makinesi deterjanı nasıl hazırlanır öğrenelim...



Yemek yediğimiz kapları, çatalı, kaşığı, tencereyi, tavayı temizlemek için bulaşık makinesine koyuyor ve bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş, kimyasal madde içeren bulaşık makinesi deterjanlarıyla onları yıkıyoruz. Fakat hijyen sağlamak adına kullandığımız bu kimyasal temizleyiciler sağlığımıza çok büyük zararlar veriyor. Bulaşık deterjanları cildimizde egzamaya ve mantara sebebiyet verebiliyor. Aynı zamanda temizlenen mutfak araçlarında kalan deterjan kalıntıları sindirim sistemimizi etkileyerek iç hastalıklara da neden olabiliyor.

Kanser hastalıkları başta olmak üzere, çok hızlı şekilde yayılan birçok hastalığın, nesli tükenen canlıların, çevre kirliliği ve doğal afetlerin büyük bir bölümünün sorumlusu kullandığımız kimyasal ürünlerdir. Bu yüzden kimyasal olanı değil her zaman doğal olanı tercih etmemiz çok önemlidir.

Bulaşık makinesi için doğal deterjan nasıl hazırlanır?

Bulaşık makinesi için doğal deterjan hazırlamak için 1/4 bardak deniz tuzu, otuz damla kadar portakal mandalina veya limon yağı, bir su bardağı karbonat, iki çorba kaşığı robotta parçalanmış limon tozu ve bir su bardağı hardal tozuna ihtiyacınız olacak. Malzeme listesindeki portakal mandalina veya limon yağı esans vermesi için kullanılır. İstemiyorsanız koymayabilirsiniz.

Deterjanı hazırlamak için ilk olarak tuz ve esans yağını birbirine yedirerek işe başlayın Daha sonra diğer malzemeleri sırasıyla içerisine ekleyin. Bu deterjanı kapağı kapalı bir kabın içerisinde muhafaza edin. Deterjanı sakladığınız kap nem alırsa deterjan sertleşebilir. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşmanız halinde hazırladığınız karışımı yeniden rondodan geçirin ve toz haline getirip öyle kullanın.

Bu bulaşık deterjanı tarifinde diğer tariflerdeki gibi boraks maddesi kullanılmıyor. Çünkü boraks maddesi tabak ve bardaklarda beyaz tortular bırakabiliyor. Bu yüzden sağlık açısından zararları söz konusu olabiliyor. Böyle bir endişeniz varsa boraks kullanılmayan temizleyici tariflerini kullanabilirsiniz.

Peki boraks nedir?

Uzmanlar boraks maddesini; "Su, oksijen, sodyum ve bordan meydana gelen doğal bir mineraldir. Antiseptik, antifungal, antibiyotik özellikleriyle güçlü ve doğal bir dezenfektandır. Mantar oluşumunu önlediğinden koku giderici olarak kullanılabilir, yine bu özelliğiyle küflenmeyi de önler. Doğal ev temizliğinde sıklıkla kullanılan bir maddedir. Beyazlatır, suyun kirecini azaltarak yumuşamasını sağlar." cümleleriyle tanımlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.