Evde doğal bulaşık deterjanı nasıl hazırlanır?

Hijyen sağlamak adına kullandığımız kimyasal içerikli ürünler sağlığımıza çok ciddi zararlar veriyor. Peki kimyasal ürünlere başvurmadan sadece doğal ürünlerle yemek yediğimiz tabağı, çanağı yıkamak mümkün mü? Gelin birlikte doğal ürünlerle bulaşık deterjanı hazırlayalım...



Yemek yediğimiz kapları, çatalı, kaşığı, tencereyi, tavayı temizlemek için kimyasal maddelerle hazırlanmış bulaşık deterjanlarını tercih ediyoruz. Fakat hijyen sağlamak için kullandığımız bu kimyasal maddeler sağlığımıza çok ciddi zararlar veriyor. Bulaşık deterjanları cildimizde egzamaya ve mantara neden olabiliyor. Ayrıca temizlenen mutfak araçlarında kalan deterjan kalıntıları sindirim sistemimizi etkileyerek iç hastalıklara da sebebiyet verebiliyor.

Kanser hastalıkları başta olmaz üzere, hızlı bir şekilde yayılan birçok hastalığın, nesli tükenen canlıların, çevre kirliliği ve doğal afetlerin büyük bir bölümünün sorumlusu maalesef kullandığımız kimyasal ürünlerdir. Bu yüzden kimyasal olanı değil her zaman doğal olanı tercih etmemiz büyük önem arz ediyor.

Doğal bulaşık deterjanı nasıl hazırlanır?

Doğal bulaşık deterjanı hazırlamak için bir su bardağı boraks, bir su bardağı çamaşır sodası, on damla portakal yağı, beş damla limon yağı, beş damla biberiye yağı ve iki damla kekik yağına ihtiyacınız olacak. Tüm bu malzemeleri karıştırıp bir şişenin içerisine koyun. Bulaşık yıkayacağınız zaman bir litre suya yarım çay bardağı doğal bulaşık deterjanı eklemeniz yeterli olacaktır. Bu doğal deterjan, marketlerden satın aldığımız kimyasal bulaşık deterjanları gibi köpürmeyecek fakat gayet güzel bir şekilde temizleyecek ve sağlığınıza zarar vermeyecektir. Ayrıca bulaşıklarınızı durulamak için de sirkeli su tercih edebilirsiniz.

Doğal ve sıvı bulaşık deterjanı hazırlamak istiyorsanız...

Doğal ve sıvı bulaşık deterjanı için bir bardak kaynar su, bir bardak zeytinyağlı sabun tozu, bir çorba kaşığı boraks, bir çorba kaşığı karbonata ihtiyacınız olacak. Tüm malzemeleri bir tencereye koyun ve karıştırarak kaynatın. Kaynama işlemi bittikten sonra elde ettiğiniz jel ürünü, cam bir kapta muhafaza edin. Bu karışımla bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra durulama suyu olarak elma sirkesi tercih etmenizi tavsiye ederiz.

Boraks nedir?

Bulaşık deterjanı hazırlamak için kullanacağımız boraksın ne olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. Uzmanlar boraks maddesini; "Su, oksijen, sodyum ve bordan meydana gelen doğal bir mineraldir. Antiseptik, antifungal, antibiyotik özellikleriyle güçlü ve doğal bir dezenfektandır. Mantar oluşumunu önlediğinden koku giderici olarak kullanılabilir, yine bu özelliğiyle küflenmeyi de önler. Doğal ev temizliğinde sıklıkla kullanılan bir maddedir. Beyazlatır, suyun kirecini azaltarak yumuşamasını sağlar." cümleleriyle tanımlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.