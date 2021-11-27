Evde diş nasıl beyazlatılır?

Çok dikkat etsek bile zaman içerisinde dişlerimiz eski beyazlığını kaybedebiliyor. Dişlerinizi beyazlatmak için evde doğal ürünlerden yardım alabilirsiniz. Peki nasıl? Sizler için araştırdık...



Dişleriniz zaman içerisinde sarardıysa ve bu görüntüden kurtulmak istiyorsanız mutfağın yolunu tutabilirsiniz. Çünkü hepimizin mutfağında bulunan doğal ürünler dişlerin beyazlamasına yardımcı oluyor.

Evde doğal ürünlerle dişler nasıl beyazlatılır?

Kahvelerin içerisine eklediğimiz süt tozları dişlerimizin beyazlamasına yardımcı olur. Bunun için diş fırçanıza diş macununuzu sürün ve daha sonra üzerine biraz süt tozu dökün. Dişlerinizi haftada bir veya iki defa bu şekilde fırçalayın. Dişlerinizin beyazladığını göreceksiniz.

Diş fırçanıza bir tutam karbonat koyduktan sonra üzerine birkaç damla limon suyu damlatın ve dişlerinizi bu karışımla fırçalayın. Fakat bu yöntemi haftada bir kezden daha fazla uygulamamanız gerekir.

Bir çay kaşığı kabartma tozunu bir çay kaşığı taze sıkılmış limon suyunla birlikte karıştırın. Daha sonra bu karışımla dişlerinizi fırçalayın. Fakat bu karışımı 2 dakikadan fazla dişlerinizde tutmamaya özen gösterin.

Yarım çay kaşığı deniz tuzu ve taze sıkılmış limon suyunu bir kase içerisinde diş macununuzla birlikte karıştırın. Karışımı dişlerinize uygulayın ve bir dakika boyunca bekletin, daha sonra ağzınızı güzelce çalkalayın.

Eşit oranda limon suyunu ve temiz içme suyunu karıştırın. Haftada bir defa bu karışımla gargara yapın.

Yarım çay kaşığı elma sirkesini bir bardak su içerisine ekleyin. Her sabah dişlerinizi fırçalamadan önce ağzınızı bu suyla gargara yapın.

Olgunlaşmış bir çileği alarak bir çatal yardımıyla güzelce ezin. Dişlerinizi ezilmiş çilekle birkaç dakika boyunca fırçalayın. Bu yöntem sayesinde sarı lekelerden kurtulduğunuzu göreceksiniz. Fakat bu yöntem sık uygulanırsa uzun vadede dişlerinize zarar verebilir. Ayda bir uygulamanız gerekir.

Bir çorba kaşığı diş macunu, bir tutam tuz, karbonat ve dört-beş damla taze sıkılmış limon suyunu bir kase içerisinde karıştırın. Daha sonra dişlerinizi bu karışımla beş dakika fırçalayın.

Tüm bu doğal uygulamalar sayesinde dişlerinizi doğal ve kolay bir şekilde beyazlatabilirsiniz. Fakat dişleriniz ileri derecede sarardıysa bir diş doktorunun yolunu tutmanızı tavsiye ederiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.