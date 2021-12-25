Evde defne sabunu nasıl yapılır?

Marketten satın aldığımız sabunlar vücudumuza zararlı birçok kimyasal madde içeriyor. Bu yüzden evde kendi sabunumuzu doğal bir şekilde hazırlamak çok daha mantıklı. Peki evde doğal defne sabunu nasıl hazırlanır? Sizler için araştırdık...



Marketten satın aldığımız sabunların içerisinde vücudumuza zararlı birçok madde mevcut. Üstelik doğal içerikli olduğunu iddia eden ürünler dahi zararlı maddeler içerebiliyor. Evde doğal malzemeler kullanarak sabun hazırlamak ise sandığımız kadar zor değil.

Evde doğal defne sabunu nasıl hazırlanır?

Doğal defne sabunu için gliserin barı, altı damla zeytinyağı ve altı damla defne yağına ihtiyacınız olacak. Gliserin barını online alışveriş sitelerinden veya temizlik ürünü satan dükkanlardan temin edebilirsiniz. Satın alacağınız gliserin barının şeffaf ve renksiz olmalıdır.



Bir tencerede su kaynatın ve üzerine cam bir kase yerleştirin. Gliserin barını bu kasenin içerisine koyup benmari usulü eritin. Eriyen gliserin barının içerisine defne yağını ilave edip tahta bir kaşık yardımıyla güzel bir şekilde karıştırın. Daha sonra kullanacağınız sabun kalıplarına aktarıp yaklaşık iki gün kurutun. Kalıptan çıkardıktan sonra yaklaşık bir ay sabunun tam kıvamını bulmasını bekleyin ve kuruduktan sonra kullanın.

Defne sabununun cildimize ne gibi bir faydası var?

Defne sabunu cildimizin üzerinde bulunan enfeksiyonları engeller, sivilce ve akne problemlerini ortadan kaldırır, tahriş olan cildi onarır, bitkisel içeriği sayesinde cildi besler, mantar oluşumunu önler ve ciltteki lekeleri azaltır.

Defne sabunu nasıl kullanılmalı?

Defne sabunu, doğal içerikte olduğu için onu güvenle kullanılabilirsiniz. Bu sabun herhangi bir alerjiye sahip değilseniz tüm cilt yapıları için uygundur.

Kuru bir cilde sahipseniz, defne sabununu haftada iki kez kullanmanız öneriliyor. Kuru cilt yapısında, sabunu daha fazla kullanmanız kurumasına sebep olabilir.

Karma ve tüm diğer cilt yapıları için defne sabununu her sabah ve yatmadan önce kullanabilirsiniz. Düzenli kullanımda etkisi net bir şekilde görebilirsiniz.

Defne sabunuyla saçlar yıkanabilir mi?

Duş alırken de normal bir sabun gibi defne sabununu kullanabilirsiniz. Saçlarınızı da bu sabunla yıkayabilirsiniz. Defne sabunu daha sağlıklı bir saç derisine kavuşmanıza destek olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.