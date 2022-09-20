Evde Çay Yanına Kurabiye Nasıl Yapılır? Pratik Kurabiye Tarifi
Pratik kurabiye tarifi, evde kurabiye yapımı, kolay kurabiye tarifleri nedir? Evinizde misafirlerinize çay yanında ikram edebileceğiniz enfes ve bir o kadar kolay yapım kurabiye tarifine değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…
2022-09-20 11:14:51
Kurabiyesi Tarifi İçin Malzemeler
- 250 gram tereyağı
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 yumurta sarısı (akı üzerine)
- 1 paket kabartma tozu
- Aldığı kadar un (yaklaşık 4 su bardağı)
Üzeri İçin:
- 1 çay bardağı fındık kırığı
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- Yumurta akı
Kurabiyesi Tarifi Nasıl Yapılır?
- Kurabiye tarifi için ilk olarak yoğurma kabına oda sıcaklığındaki tereyağı, pudra şekeri, yumurta sarısını alarak yoğurun.
- Ardından un ve kabartma tozu ilave ediniz.
- Ununuz kulak memesi kıvamına gelecek şekilde iyice yoğurun.
- Ayrı bir kabın içerisine fındık kırığı ile şekeri karıştıralım.
- Hamurdan parçalar kopartarak yuvarlayınız.
- Daha sonra yumurta akına batırıp kırılmış fındık ve şeker karışımına bulayın.
- Kurabiyeleri pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarıncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişiriniz.
- Kurabiyeleriniz piştikten sonra servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun.
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