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Evde Çay Yanına Kurabiye Nasıl Yapılır? Pratik Kurabiye Tarifi

Pratik kurabiye tarifi, evde kurabiye yapımı, kolay kurabiye tarifleri nedir? Evinizde misafirlerinize çay yanında ikram edebileceğiniz enfes ve bir o kadar kolay yapım kurabiye tarifine değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…

3 Saat Önce
2022-09-20 11:14:51
Evde Çay Yanına Kurabiye Nasıl Yapılır? Pratik Kurabiye Tarifi

Kurabiyesi Tarifi İçin Malzemeler

  • 250 gram tereyağı
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 yumurta sarısı (akı üzerine)
  • 1 paket kabartma tozu
  • Aldığı kadar un (yaklaşık 4 su bardağı)

Üzeri İçin:

  • 1 çay bardağı fındık kırığı
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • Yumurta akı

Kurabiyesi Tarifi Nasıl Yapılır?

  • Kurabiye tarifi için ilk olarak yoğurma kabına oda sıcaklığındaki tereyağı, pudra şekeri, yumurta sarısını alarak yoğurun.
  • Ardından un ve kabartma tozu ilave ediniz.
  • Ununuz kulak memesi kıvamına gelecek şekilde iyice yoğurun.
  • Ayrı bir kabın içerisine fındık kırığı ile şekeri karıştıralım.
  • Hamurdan parçalar kopartarak yuvarlayınız.
  • Daha sonra yumurta akına batırıp kırılmış fındık ve şeker karışımına bulayın.
  • Kurabiyeleri pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarıncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişiriniz.
  • Kurabiyeleriniz piştikten sonra servis edebilirsiniz.
  • Afiyet olsun.
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