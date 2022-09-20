Evde Çay Yanına Kurabiye Nasıl Yapılır? Pratik Kurabiye Tarifi

Pratik kurabiye tarifi, evde kurabiye yapımı, kolay kurabiye tarifleri nedir? Evinizde misafirlerinize çay yanında ikram edebileceğiniz enfes ve bir o kadar kolay yapım kurabiye tarifine değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…