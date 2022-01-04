Evde bulunan malzemelerle cilt maskeleri hazırlayabilirsiniz!

Evimizde bulunan malzemelerle, özellikle meyveleri kullanarak bakım kürleri hazırlayabilirsiniz. Peki nasıl? Sizler için bazı maske önerilerimiz olacak...



Sizler için etkilerini hızlı bir şekilde hissedebileceğiniz ev yapımı yüz maskeleri derledik...

Muz maskesi nasıl hazırlanır?

Bir tane muzu püre haline getirin ve yüzünüze sürün. Yaklaşık yirmi dakika yüzünüzde tutun. Daha sonra soğuğa yakın ılık suyla cildinizi yıkayın ve temiz bir havlu yardımıyla nazik bir şekilde kurulayın. Bu maske sayesinde kuru ciltler güçlenecek ve nemlenecektir.

Elma sirkesi maskesi nasıl hazırlanır?

Bir bardak suyun içerisine bir çorba kaşığı elma sirkesi ilave edin. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra temiz yüzünüze sürün. Daha sonra yüzünüzü durulayın. Temiz bir havlu yardımıyla nazik bir şekilde kurulayın. Bu maske sayesinde yağlı cildinizi hem besleyebilir hem de tonlamayı sağlayabilirsiniz.

Süt tozu maskesi nasıl hazırlanır?

Bir bardağın içerisine dörtte birine kadar süt tozu koyun. Üstüne ince bir hamur kıvamı elde edene kadar su ilave edin. Daha sonra yüzünüze sürün ve kuruyana kadar bekleyin. Kuruduktan sonra ılık suyla yıkayın. Nazik bir şekilde temiz bir havlu yardımıyla kurulayın. Bu maske sayesinde cildiniz canlanacak ve ferahlayacaktır.

Yoğurt maskesi nasıl hazırlanır?

Küçük bir kasenin içerisine bir çorba kaşığı süzme yoğurt koyun. İnce bir tabaka halinde yüzünüze sürün. Yirmi dakika bekletin ve daha sonra soğuk suyla yıkayıp temiz bir havlu yardımıyla kurulayın. Bu maske sayesinde yağlı veya karma cildiniz yumuşayacak ve temizlenecektir.

Limon maskesi nasıl hazırlanır?

Bir su bardağının çeyreğini badem veya zeytinyağıyla doldurun. Üstüne bir tane taze limon sıkın. Güzel bir şekilde karıştırıp yüzünüze uygulayın. Yaklaşık on dakika sonra temizleyin. Bu maske sayesinde kuru veya karma cildiniz nemlenecek ve düzenlenecektir.

Avokado, yumurta, limon maskesi nasıl hazırlanır?

Bir avokadonun içini püre haline getirin, içerisine bir yumurtanın beyazını ve bir çorba kaşığı limon suyu ilave edin. İnce bir tabaka halinde yüzünüze sürün. Yarım saat beklettikten sonra soğuk suyla yıkayın. Bu maske sayesinde kuru veya karma cildiniz beslenecek ve nemlenecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.