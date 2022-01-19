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Evde biberiye nasıl yetiştirilir?

Dört mevsim yeşil kalabilen, vücuda birçok fayda sağlayan biberiyeyi evde de yetiştirebilirsiniz. Peki biberiye evde nasıl yetiştirilir? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...

2 Saat Önce
2022-01-19 23:33:06
Evde biberiye nasıl yetiştirilir?


Biberiye dört mevsim yeşil kalan, kendine özgü bir tada ve keskin aromaya sahip bir bitkidir. İğneye benzeyen ince yaprakları, çiçeklenme döneminde mor tonlarında açan çiçekleriyle diğer bitkilerden ayrılır. Biberiye Akdeniz iklimine uygun bir bitki olduğu için birçok Akdeniz ülkesinde kendine önemli bir yer edinmiştir. Birçok tarifin içerisine dahil olan biberiye, yemeklere aroma ve lezzet vermesinin yanı sıra kozmetik sanayide de kullanılmaktadır.

Evde biberiye nasıl yetiştirilir?

Evde biberiye yetiştirmek için ona uygun bir toprak temin etmelisiniz. Biberiye kumlu ve torf bakımından zengin toprağı sever. Tohumdan veya çelikten çoğaltılan biberiyeler için en ideal ekim mevsimleri ilkbahar, yaz ve sonbahardır. Biberiye kış ve çok soğuk havalar dışında kolay bir şekilde yetişme, büyüme ve gelişme imkanı bulabilir. Ev ortamına hızlı bir şekilde adapte olabilir.

Biberiye soğuğu sevmez fakat yaz aylarında da 20-25 dereceden daha yüksek sıcaklıklarda tutulmaması gerekir. Güneş ışığı almayı seven biberiye gün içinde en az 6 saat kadar bol ışık alan bir ortamda tutulmalıdır. Saksı içerisinde büyüttüğünüz biberiyelerin saksını iki günde bir çevirerek her yerinin eşit miktarda güneş ışığı almasını sağlayabilirsiniz. Kış aylarında ekstra ışıklandırmaya ihtiyaç duyabileceği için floresan lambasının altında bekletebilirsiniz.

Nemli olmayı seven biberiye, henüz küçük bir bitkiyse veya yaz aylarıysa sulamaya fazla ihtiyaç duyabilir. Küçük bir saksının içerisinde yetiştirmeye başladığınız küçük bir biberiyeniz varsa yapraklarının üzerine sprey şişenin içerisine koyacağınız suyu püskürtebilirsiniz. Eğer evinizdeki bitki yetişkin ve büyük bir biberiye bitkisiyse yapraklarını sulamasanız da olur fakat toprağının kurumasına fırsat vermeden sulama yapmayı ihmal etmemelisiniz.

Biberiyeyi sıcak havalarda ve yaz aylarında 2-3 günde bir sulamak gerekebilir. Toprağının tamamen kupkuru olmasına fırsat vermeden sulama işlemini kış aylarında seyreltmeniz gerekir.

Biberiyenin saksı değişimi ilk senelerde, senede bir defa ve mümkünse nisan ayına denk getirilecek şekilde yapılmalıdır. Fakat biberiye bitkiniz beş yaşını doldurduysa saksıyı her sene değil 3-4 yılda bir değiştirmelisiniz. İsterseniz her sene, biberiyenin bulunduğu saksının içerisinde bulunan toprağın üst katmanını alıp üzerine yeni toprak ilavesi yapabilirsiniz.

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