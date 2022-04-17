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TIMETURK / GENEL / Evde beslenecek kafes kuş türleri nedir?

Evde beslenecek kafes kuş türleri nedir?

Evde beslenebilen birçok farklı evcil hayvan türü bulunmaktadır. Bu evcil hayvan türlerinden birisi ise kuşlardır. Evde beslenebilecek kafes kuş türleri ve isimleri araştırılmaya başlandı. Peki Evcil hayvan türleri hangileridir, isimleri neler?

43 Dakika Önce
2022-04-17 16:41:45
Evde beslenecek kafes kuş türleri nedir?

Herkes evinde evcil olarak kuş besleyebilir. Evinde kuş beslemek isteyen kişiler evcil kuş türlerini ve isimleri araştırılmaya başlandı. Evcil kuş denilince ilk akla Muhabbet kuşları gelmektedir. Muhabbet kuşları evde beslenen bilen evcil kuş türleri arasında en yaygın olarak beslenen bir kuş türüdür.

Evde beslemek için en çok tercih edilen hayvan türü ise kuşlardır. Günümüzde birçok çeşidi olan kuşlar arasında hem evde yaşayan kuşlar hem de yırtıcı kuşlar vardır. Evde beslenen evcil kuşlar herkesin dikkatini çekerken evinde kuş beslemek isteyen kişiler evde beslenebilecek kuş çeşitlerini araştırmaya başladı. Evde beslenen kuş türleri saldırgan olmayan insanlara kolay alışan ve samimi davranan kuş türleridir. Evde beslenebilen kuş türleri arasında en yaygın olan kuş türü muhabbet kuşlarıdır. Hem boyut olarak hemde konuşmaya yatkın olduklarından dolayı evde beslenmek seçilen Muhabbet kuşları uçmayı seven ve insanlara kolay alışan bir kuş türüdür. Evde beslenebilecek kafes kuşları şunlardır:

-Muhabbet kuşu

-Hint Bülbülü

-Kakadu papağanı

-Gri papağanı

-Konur papağanı

-Senegal papağını

-Amerika papağını

-Sultan papağanı

-Konur papağanı

-Amazon papağanı

-Kanarya

-Bengal ispinozu .

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