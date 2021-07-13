Evde bakım yardımı parası ne zaman yatacak? Temmuz evde bakım parası (aylığı) yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan evde bakım parası maaşları ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Evde bakım parası alan binlerce kişiye ödemenin bayramdan önce yapılacağı açıklandı. Peki Temmuz evde bakım parası ayın kaçında yatacak?

Evde bakım yardımı parası ne zaman yatacak? Temmuz evde bakım parası (aylığı) yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan evde bakım parası maaşları ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Evde bakım parası alan binlerce kişiye ödemenin bayramdan önce yapılacağı açıklandı. Peki Temmuz evde bakım parası ayın kaçında yatacak?

Evde bakım yardımı parası ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Evde bakım yardımı parası ne zaman yatacak? sorusuna yanıt verdi. Bakan Yanık “Evde bakım yardımını bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz.” dedi.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Engelli ve yaşlı bakım maaşı 30 Haziran'a kadar 1657 lira olarak uygulandı. 1 Temmuz itibarıyla da yüzde 8.85'lik zamla birlikte 140 lira artarak 1797 liraya yükseldi. Evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 31'i arası Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara 2021'in ilk yarısında aylık 913 lira yardım yapıldı. Bu tutar 1 Temmuz itibarıyla 990 liraya (üç aylık 2 bin 970 lira) çıktı.

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