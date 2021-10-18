Evde bakım yardımı aylığı yattı mı? 18 Ekim 2021 engelli maaşı yattı mı? Engelli yardımı ne zaman yatar? Binlerce kişinin merakla beklediği gelişme duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada ‘Evde Bakım Yardımı’ ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı. Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan bu yardımlar bir çok kişinin hayata tutunabilmesi için büyük önem arz ediyor.

Evde bakım yardımı maaşı yattı mı? 18 Ekim engelli maaşı yattı mı? Engelli yardımı ne zaman yatar? Binlerce kişinin merakla beklediği gelişme duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada ‘Evde Bakım Yardımı' ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı. Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan bu yardımlar bir çok kişinin hayata tutunabilmesi için büyük önem arz ediyor.

Evde bakım yardımı aylığı yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık engelli vatandaşları ve ailelerini ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963 milyon 172 bin TL Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi. Yanık bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa “evde bakım yardımı” yapıldığını da belirtti.

Evde bakım yardımı nedir?

Evde bakım yardımı adından da anlaşılacağı üzere bakıma ihtiyacı olan engellilerin bakımına destek olmak amacıyla verilen sosyal yardımdır. Bu yardımı almanın bazı koşulları vardır. En az yüzde 50 engelli ve "ağır engelli" raporu olan vatandaşlara ve ailelerine evde bakım yardımı yapılır.

Evde bakım yardımı parası için nereye başvurulur?

Bakım parası almak isteyen vatandaşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Evde bakım yardımı ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen 2021 yılı bakım parası aylık 1657 TL'dir. Bakım paraları her ayın 15 ile 31'i arasında yaklaşık 15 günlük değişken bir süre içerisinde yatırılmaktadır.

Evde bakım parası başvuru şartları neller?

Bakım parası almak isteyen vatandaşların öncelikle hastaneden bakıma muhtaç kişilerin olduğuna dair rapor alması gerekmektedir. Belge sağlandığı takdirde devlet bakım parası ödemektedir.

Raporun ardından hane içi kişi başına düşen aylık gelir hesaplaması yapılmaktadır. Yapılan hesapta ailenin gelirinin asgari ücretin 2/3'ünden az olması şartı aranmaktadır. Vatandaşlar başvuru yaptıktan sonra Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından belirtmiş oldukları ikamet yerlerinde ziyaret edilirler. Heyetin değerlendirme sonucu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından onaylanmaktadır. Eğer başvuru olumsuz olarak sonuçlanırsa bir ay içinde başvuruda bulunan kişilere bildirilmektedir.

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