Evde bakım parası ne kadar? 2022 Temmuz zamlı evde bakım maaşı kaç TL oldu? Engelli evde bakım aylığı zamlandı mı? 2022'nin ikinci 6 ayı için yani Temmuz ve Aralık arasında milyonlarca çalışanın maaşına zam yapıldı. Asgari ücret zammının da belli olmasıyla devlet tarafından sosyal ödenek alan vatandaşlar da kendi aylıklarına ne kadar aratış yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki 2022 yılı ocak ayında bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibine 2.354 TL aylık eriliyordu. Peki 2022 Temmuz engelli evde bakım maaşına ne kadar zam yapıldığı merak ediliyordu.

Milyonlarca memurun maaşlarına ve milyonlarca agari ücretlinin maaşına 2022 yılı Temmuz ayında zam yapılmıştı. 2022 Temmuz zammı ile birlikte devletten ödenek alan binlerce kişinin maaşına da ne kadar zam yapılacağı merak ediliyordu. Asgari ücrete yapılan zamla bereber devlet tarafından ödenen sosyal ödeneklerde de artışa gidildi. Engelli, bakıma muhtaç bireyler için ödenen evde bakım maaşı da yeni zamlardan sonra arttı.

Evde bakım parası ne kadar?

2022 yılında engelli evde bakım maaşı yaşlı, bakıma muhtaç ve bu kişilerin bakımlarını üstlenen vatandaşlara 2022 yılında her ay 2 bin 706 TL ödeniyordu. Asgari ücrete Temmuz ayında yapılan yüzde 30 oranında zammın ardından evde bakım maaşı 3.340'a TL'ye yükseldi.

Evde bakım parası ne kadar?

2022 Temmuz ayından itibaren evde bakım parası 3 bin 340 TL oldu.

Engelli evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Milyonlarca memuru ve sosyal yardım alan vatandaşları ilgilendiren açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan memur maaşlarının Kurban bayramından önce ödeneceğini duyudu. Engelli evde bakım maaşı alan vatandaşlar da aylıkların bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. Evde bakım paraları normalde her ayın 15'i ile 31 arasında hesaplara yatıyor. Kurban bayramı nedneiyle ödemelerin erken yapılması bekleniyor.