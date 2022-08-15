Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşları hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı olan iller vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ekonomik destek sağlamak amacıyla engelli vatandaşlara ve ailelerine her ay evde bakım maaşı ödemektedir. Bilindiği üzere Temmuz ayındaki artışın ardından söz konusu oran 2706'dan 3340'a çıkarıldı. İnternette vatandaşlar 'Hangi illerde evde bakım aylığı var?', 'Evde bakım aylığı ödendi mi?' Gibi soruları ve konuları araştırıyor İşte ayrıntılar...

Evde bakım maaş sorgulamaları devam ediyor. Temmuz zammı sonrası evde hasta, engelli ve yaşlılara bakan vatandaşlar için evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı olan iller listesi gibi soruları tüm hızıyla araştırmaya başladı. İşte evde bakım maaşı olan iller listesi...

Evde bakım maaşları yattı mı?

Evde bakım maaşı verilen iller listesine 15 Ağustos'ta erişim sağlanacak. Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15-31 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Evde bakım ödeneği ödemelerinin hesabınıza yatırılıp yatırılmadığını SMS ve e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yaparak takip edebilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı şartlarına uygun başvuruların ardından her ay ödemeleri yapmaktadır. Artışlarla birlikte söz konusu aylık 2706'dan 3340'a yükseldi.