Evde bakım maaşı yattı mı? Eylül 2021 evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı alan binlerce kişi sevindiren açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Yanık yaptığı açıklamada evde bakım aylıklarının hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. Peki Eylül 2021 evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı alan binlerce kişi sevindiren açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Yanık yaptığı açıklamada evde bakım aylıklarının hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. Peki Eylül 2021 evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım maaşı yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Eylül 2021 evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon TL Evde Bakım Yardımı Ödemelerine bugün başlıyoruz. Ödemeler 20 Eylül'e kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Evde bakım yardımı sorgulması nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım maaşı ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemi yapılabiliyor.

Evde bakım maaşı başvurusunda istenen belgeler neler?

Engelli bireye bakım verecek kişi mevcut engelli sağlık kurul raporu ile birlikte başvuruyubaşlatabilir. Sosyal hizmet yetkilileri, başvuru yapan kişiden gerekli belgeleri isteyecektir. Eğer başvuru olumsuz sonuçlanırsa, hangi nedenle olumsuz sonuçlandığının yazılı olarak istenmesi, itiraz ve diğer başvuru mekanizmalarına başvuru için gereklidir. Müracaat için gerekli belgeler şunlardır:

Başvuru dilekçesi,

Engelli kişinin engelli sağlık kurul raporu,

Engelli kişinin ve bakım verecek kişinin kimlik fotokopisi ve aslı,

Adrese dayalı sistemde hanede kimlerin yaşadığının beyanı (ikametgâh adres belgesi).

Hanede yaşayanların gelir durumunu gösterir aylık bordrosu, varsa kira gelir beyanı, mal

durumunu gösterir belgeler,

Engelli kişiye ait iki adet resim,

Engelli kişi okuyorsa öğrenim belgesi,

Engelli birey için varsa vasi kararı belgesi,

Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı.

Boşanma davası devam edenlerden ebeveynlerden biri ayrı evde yaşıyor olsa da ayrı yaşayan

ebeveynin geliri de beyan edilecektir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.