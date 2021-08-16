Evde bakım maaşı yattı mı? Engelli maaşı ne zaman yatacak? Engelli vatandaşların hayatlarını daha kolay devam ettirebilmeleri için devlet tarafından ailelerine verilen evde bakım maaşı (engelli aylığı) ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi. Yanık evde bakım yardımı ödemelerinin başlanacağını duyurdu. Peki engelli aylığı yattı mı? Engelli aylığı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yattı mı? Engelli maaşı ne zaman yatacak? Engelli vatandaşların hayatlarını daha kolay devam ettirebilmeleri için devlet tarafından ailelerine verilen evde bakım maaşı (engelli aylığı) ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi. Yanık evde bakım yardımı ödemelerinin başlanacağını duyurdu. Peki engelli aylığı yattı mı? Engelli aylığı ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Evde Bakım Yardımı alan binlece kişiyi ilgilendiren açıklamada bulundu. Yanık bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara, aileleri yanında ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin ödenmeye başlanacağını açıkladı. Evde bakım maaşı yattı mı? Engelli maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bugünden itibaren hesaplara Evde bakım yardımlarının yatırılacağı bilgisini paylaştı.

Engelli maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım yardımı ödemeleri bugünden itibaren başlayacak. Evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını ifade eden Yanık, "968,2 milyon lira evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim" açıklamasında bulundu.

Engelli maaşı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" ifadelerini kullandı. Yanık, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1657 lira 86 kuruştan 1797 lira 97 kuruşa çıkarıldığını hatırlatarak, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını belirtti.

Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Evde bakım parası ve engelli aylığı alınabilmesi için başvuruların ikamet edilen yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine yapılması gerekiyor. Evde bakım parası alınması için başvuru esnasında engellinin bulunması gerekmiyor. Gerekli belgelerle yapılan başvurular değerlendirilerek evde bakım parası bağlanması işlemleri gerçekleştiriliyor.

Evde bakım maaşı nasıl alınır?

Engellilerin gündelik hayatlarını sürdürebilmeleri için başkasının bakımına muhtaç olmaları söz konusu. Engellilerin gündelik bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Bakım hizmetini gerçekleştiren kişiye evde bakım parası ödenebiliyor. Ancak bunun için bazı şartlar söz konusu.

Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Bununla birlikte, engellinin sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” ibaresinin yer alması şarttır. Yüzde 50'den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası alınamaz. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin sağlık kurulu raporunda bakıma muhtaç olduğunun da belirtilmesi gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.