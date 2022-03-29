Evde bakım hizmeti nedir? Evde bakım hizmetine nasıl başvurulur?

Evde bakım hizmeti Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan, hastaneye gelecek fiziki yeterliliği olmayan hastalara sağladığı bir hizmettir. Türkiye'de birçok hasta bu hizmetten faydalanmaktadır. Peki evde bakım hizmetine nasıl başvurabiliriz? Nerelere müracaat etmememiz gerekli? Tüm detaylar haberimizde... Evde bakım hizmeti nedir? Evde bakım hizmeti nasıl başvurulur? Sağlık Bakanlığı evde bakı hizmeti? İşte detaylar...

EVDE BAKIM HİZMETİ NEDİR?

Evde bakım hizmeti Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan, hastaneye gelecek fiziki yeterliliği olmayan hastalara sağladığı bir hizmettir. Türkiye'de birçok hasta bu hizmetten faydalanmaktadır.

EVDE BAKIM HİZMETİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Hasta ve hasta yakınları, kişi ve kurumlar 444 3 833 numaralı telefon hattını arayarak 'Evde Bakım Hizmeti' almak istediklerini çağrı merkezindeki kişiye belirtmesi gerekmektedir. Başvuru sürecinde sizden bir takım özel bilgiler istenmektedir. Gerekli bilgileri çağrı merkezi personeli ile paylaştıktan sonra gerekli işlemler başlatılmış olacaktır.

Hastanelerden taburcu olacak olup evde bakım hizmeti ihtiyacı duyan vatandaşlar müdavi hekim tarafından koordinasyon merkezine bildirilir. Koordinasyon merkezi, yapacağı ön değerlendirme neticesinde hastanın durumunu dikkate alarak uygun gördüğü birimi ya da aile hekimini evde sağlık hizmeti için görevlendirir.

EVDE BAKIM HİZMETİ HANGİ GÜNLERDE HİZMET VERMEKTEDİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Evde Bakım Hizmeti haftanın 7 günü çalışmaktadır. Ancak birimler bulunulan konuma gelmeden önce hastayı telefon ile arayarak gelecekleri saati aktarmaktırdırlar.