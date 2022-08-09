Evde Ayva Reçeli Nasıl Yapılır? Kolay Ayva Reçeli Tarifi
Kolay ayva reçeli tarifleri nedir? Ayva reçeli nasıl yapılır? Evde ayva reçeli yapma? gülgiller familyasından 4–5 m boylanan, kırmızı kahverengi gövdeli ağacın meyvesi olan ayva besini en çok tüketilen meyveler arasındadır. Ayva A, B, C vitamini ve potasyum bakımından zengin yapısı ile vücudu birçok hastalığa karşı korur. Son zamanlarda çiğ olarak tüketimi yapılan ayvanın reçeli de merak edilmekte. Ayva reçelinin nasıl yapıldığı arama motorunda en çok araştırılan konulardan. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-09 18:53:28
Ayva Reçeli Tarifi İçin Malzemeler;
- 4 adet ayva
- 4 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 3-4 adet karanfil
Ayva Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?
- Ayva reçeli yapılışı için almış olduğumuz malzemeler öncelik sırasına göre dizilir.
- Almış olduğumuz ayvalar kabukları soyularak dilimlenir.
- Kabukları soyulan ayvaların çekirdekleri de bir kenarda biriktirilir.
- Ayvalar dilimlendikten sonra bir kabın içine alınarak üzerine şeker ilave edilir.
- Şeker ilave edilen ayvalar birkaç saat beklemeye bırakılır.
- Şekerler erimeye başladıktan sonra tencereye alınarak üzerine su ilave edilir.
- Daha sonra ayvaların çekirdekleri de tencereye eklenerek kaynamaya bırakılır.
- Reçel istenilen kıvamı alana kadar güzelce kaynatılır.
- Ocağı kapatmaya yakın limon suyu ve karanfiller de eklenir.
- Ardından birkaç dakika daha ayvalar kaynatıldıktan sonra alınır.
- Soğumasını beklemeden kavanozlara paylaştırılıp kapağı kapatılır.
- Reçelimiz hazır afiyet olsun.
Ayva Reçeli Kaç Kalori?
1 Tatlı kaşığı ayva reçeli 11 kaloridir. 100 Gram ayva reçelinin kalorisi ise 139 kcal olarak hesaplanmıştır. Ayva reçelinin besin içeriğinde; Karbonhidrat, kalsiyum, lif, potasyum, vitamin A ve C, demir ve sodyum içermektedir.
Ayva Reçelinin Faydaları
- Kalbe iyi gelir,
- Enfeksiyonlu hastalıklarda vücudu korur.
- Ayva reçeli sinir sistemini korur
- Hafızayı kuvvetlendirir.
- Göğüs hastalıklarında öksürüğü giderir,
- Balgam söktürür,
- Astıma ve bronşite iyi gelir.
- Soğuk algınlığı, grip ve nezleye iyi gelen şifa deposu bir besindir.
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