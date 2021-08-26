Altın fiyatları son yıllarda aldı başını gitti. Altın vatandaşlar gözünde güvenli liman olma özelliğini korurken YouTube'da bazı kullanıcılar eski elektronik aletlerden altın ürettiklerini iddia ediyor. YouTube üzerinden yayın yapan ve evde altın ürettiğini iddia eden şahıs bir gün içinde asgari ücret kadar para kazanılabileceğini söyledi. Uzamanlar çeşitli kimyasalların ev ortamında kullanılmasının sağlığa olumsuz etkisi olacağı konusunda uyarıyor. Peki evde altın yapılabilir mi? Elektronik eşyadan altın çıkarılır mı?

Altın fiyatları son yıllarda aldı başını gitti. Altın vatandaşlar gözünde güvenli liman olma özelliğini korurken YouTube'da bazı kullanıcılar eski elektronik aletlerden altın ürettiklerini iddia ediyor. YouTube üzerinden yayın yapan ve evde altın ürettiğini iddia eden şahıs bir gün içinde asgari ücret kadar para kazanılabileceğini söyledi. Uzamanlar çeşitli kimyasalların ev ortamında kullanılmasının sağlığa olumsuz etkisi olacağı konusunda uyarıyor. Peki evde altın yapılabilir mi? Elektronik eşyadan altın çıkarılır mı?

Youtube üzerinden yayına yapan bir şahıs 'kral suyu' olarak tanımladığı asitli bir karışım ile kullanılamayan eski elektronik eşyalardan altın ürettiğini iddia ediyor. İddialar sosyal medyada da tartışılmaya başlandı. Altın fiyatlarının uçuşa geçtiği şu günlerde 1 günde asgari ücret kadar gelir elde ettiği iddia edildi. Peki gerçekten evde altın yapılabilir mi? Elektronik eşyadan altın çıkarılır mı?

Evde kullanılamayan elektronik eşyadan altın üretilir mi?

Evde altın üretimi konusuna uzamanlar ne dedi? Uzmanlar evde altın üretimini insan sağlığına olumsuz etisi olacağına değindi. Ayrıca ekonomik değer elde eilmesi için kilolarca elektronik eşya hurdasına ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

Elektronik cihazlarda iletkenliği yüksek olan değerli madenler kullanıldığı bir gerçek. Ancak bunlardan maddi değer elde edilmesi için kilolarca toplanması gerekiyor. Hurda elektronik cihazlar da para ile satılır. Evinizde bulunan bir kaç parça elektronik eşyadan maddi değeri olan altın ve gümüş elde edilemez.

Kuyumculara sorduk: Evde altın üretilir mi?

Kuyumcular da bu duruma şüphe ile yaklaşıyor. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız bir kuyumcu şunları söyledi: Hurda bilgisayarlardan, tellefonlardan altın çıkar. Ama bu işi geri dönüşümcüler yapar. Evde kimyasallarla altın üretme işinin yapılabileceğini sanmıyorum. Eski elektronik eşyalarda daha çok altın bulunur, anacak yeni nesil elektronik eşyalarda altın çok bulunmaz."

Fahiş fiyata sözde eğitim seti satıyorlar

Youtube ya da forum sitelerinde hurda elektoronik eşyalardan altın ürettiğini iddia eden şahıslar vatandaşlara fahiş fiyatlardan üretim seti ve eğitim seti satıyor. Bu tarz işlere girmek isteyen vatandaşlar hem naddi yanını hem de sağlık yanını iyi düşünmeli.

Maddi gelir elde etmek için ne kadar elektronik eşya hurdasına ihityaç var?

Karmaşık devre ve işlemcilere sahip teknolojik cihazlar değerli madenler içerir. Teknolojik cihazlarda altın, gümüş, paladyum, silisyum, platin ve nikel gibi çok değerli madenler kullanılıyor. Devre kartlarına ek olarak, modem kartları, grafik kartları ve bellek bileşenleri de altın içerir. Yaklaşık 3 ton telefon elektroniği hurdasından 0,5 kilogram altın elde edilebilir. Yaklaşık 1 ton cep telefonu hurda elektroniğinden ise 3 kilogram gümüş elde edilir. Ancak bunlar teknolojik geri dönüşüm tesislerinde yapılır. Evde yapılan geri dönüşüm işlemleri sağlığı olumsuz etkiler ve maddi değeri olan bir maden elde edilemez. 2,000 PC devre kartlarında veya 200 tam dizüstü bilgisayarlarda yaklaşık 5 ons altın var. Eski süper bilgisayarlarda ve masaüstü bilgisayarlarda (1990'lardan veya daha önceki sürümlerden) genellikle daha fazla altın içerik vardır.

Hangi elektronik eşyada hangi değerli maden var?

Gümüş – Devre Kartları, Bilgisayar Yongaları, klavye zarları ve bazı kapasitörler

Platin – Sabit Sürücüler, Devre kartı bileşenleri

Palladium – Sabit Sürücüler, Devre kartı bileşenleri (kapasitörler)

Bakır – CPU ısı emiciler, kablolama ve kablolar, Baskılı Devre Kartları, Bilgisayar Yongaları

Nikel – Devre kartı bileşenleri

Tantal – Devre kartı bileşenleri (bazı kapasitörler)

Kobalt – Sabit Diskler

Alüminyum – Baskılı Devre Kartları, Bilgisayar Yongaları, Sabit Sürücüler, CPU ısı emiciler

Kalay – Baskılı Devre Kartları, Bilgisayar Yongaları

Çinko – Baskılı Devre Kartları

Neodimyum – Sabit Diskler (mıknatıslar)

NOT: Elektronik devrelerde, ilemcilerde değerli madenler bulunur. Ancak bu devrelerden maddi değeri olabilecek kadar altın ve gümüş üretimi yapılması için tonlarcasına ihtiyaç vardır. Elektronik eşyalardan evde çeşitli kimyasallar ile altın üretme işi başta sağlığa zararlıdır. Bu işler teknolojik geri dönüşüm tesislerinde yapılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.