Ev yapımı diş macunu nasıl hazırlanır?

Dişlerimizi beyazlatmak, parlatmak, nefesimizi tazelemek için diş macunlarıyla dişlerimizi fırçalıyoruz. Fakat piyasada satılan birçok diş macunu ve beyazlatıcı ürün florür başta olmak üzere pek çok zararlı kimyasal madde içeriyor. Sağlığınızı düşünüyor ve kimyasal ürünlerden kaçınıyorsanız sizler için ev yapımı doğal diş macunu tarifi ve diş beyazlatıcı tarifi vereceğiz...



Piyasada satılan birçok diş macunu sağlığımıza zararlı florür gibi maddeler içeriyor. Fakat biz dişlerimizi beyazlatmak, kirlerden arındırmak, parlatmak ve ağız hijyenimizi sağlayabilmek adına onları alıp kullanıyoruz. Peki evde doğal ürünler kullanarak da diş macunu hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Gelin başlayalım...

Ev yapımı doğal diş macunu tarifi

Ev yapımı doğal diş macunu için iki çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, iki çorba kaşığı karbonat, on beş damla kadar nane, okaliptüs, tarçın veya karanfil yağına ihtiyacınız olacak.

Tüm malzemeleri temiz bir kabın içerisinde karıştırıp diş macunu yerine kullanabilirsiniz. İlk başta tuhaf gelse de zaman içerisinde alışacak ve bir daha piyasada satılan diş macunlarına eliniz gitmeyecektir.

Daha etkili bir diş macunu tarifi var mı?

Evet. Daha etkili bir diş macunu tarifi hazırlamak için iki çorba kaşığı beyaz kil, dört çorba kaşığı içme suyu, bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı, bir çay kaşığı deniz tuzu, on damla nane, okaliptüs, tarçın veya karanfil yağına ihtiyacınız olacak.

Tüm malzemeleri temiz bir kabın içerisinde karıştırıp diş macunu yerine kullanabilirsiniz. İlk kullandığınızda bu yeni ve doğal macun tuhaf gelse de zaman içerisinde alışacak ve bir daha piyasada satılan diş macunlarını kullanmak istemeyeceksiniz.

Doğal bir diş beyazlatıcı hazırlamak mümkün mü?

Evet. Bu tarifte de karşımıza karbonat çıkıyor. Karbonat diş minelerinize zarar verebilir. Fakat inanın ki piyasada satılan diş beyazlatıcılar diş minelerinize çok daha fazla zarar veriyor. Karbonat ise daha az zarar vermekle birlikte diş etleri için faydalı bir ürün.

Diş macununuzun üzerine bir miktar karbonat döküp nazik bir şekilde dişlerinizi fırçalarsanız dişlerinizin beyazladığını görebilirsiniz. Fakat macunun üzerine döktüğünüz karbonatın miktarında aşırıya kaçmamalısınız. Aksi taktirde dişleriniz zarar görebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.