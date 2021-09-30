Ülkemizde yüz binlerce kiracı artan kira fiyatları nedeniyle son zamanlarda zor günler yaşıyor. Eski kiracılar da oturdukları evlerde daha uyguna oturabiliyor. Kira kontratı yaptıkları ev sahiplerinin vefat etmesi üzerine evden çıkarılmak istenen bir kiracının açtığı dava aynı durumda olan binlerce kiracıya rahat nefes aldırdı. Peki Ev sahibi ölürse kiracı evden çıkar mı? Ev sahibinin vefatı ile kira sözleşmesi geçersiz mi sayılır? Yargıtay bu konuda son sözü söyledi.

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren bir öenmli karar daha geldi. Son günlerde artan yüksek kiralık ev fiyatları nedeniyle zor günler geçiren kiracılar bazı ev sahipleri tarafından evlerini daha yüksekten kiraya vermek için evden çıkartılmak isteniyor. Eski kiracılar nispeten yeni kiracılara göre evlerinde daha uyguna oturuyor. Kiralık evlerinden çıkmak istemeyen kiracıları yakından ilgilendiren bir karar verildi.

2005 yılında taşınmazını kiraya veren mülk sahibinin 2007 yılında vefat etmesi üzerine evden çıkartılmak istenen bir kiracı durumu yargıya taşıdı. Asliye hukuk Mahkemesi'nin reddettiği dava temyiz edildi. Davaya bakan Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, "Geçerli olan bir kira sözleşmesi ya tarafların birbirine uygun fesih bildirimi ile ya mahkeme kararı ile ya da kiralananın yok olması ile sona erer" dedi.

Ev sahibi ölünce kiracı evden çıkar mı?

Yüksek mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: "Kayıt malikinin 2007 tarihinde vefat etmesi ile tüm mirasçıları kiraya veren sıfatını kendiliğinden kazanırlar. Mirasçılardan biri tarafından murisin (miras bırakan) ölümünden sonra yapılan kira sözleşmesi, kayıt maliki ile yapılan 01/05/2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesini sona erdirmez."

Ev sahibinin vefatı ile kira sözleşmesi geçersiz mi sayılır?

Yargıtay, milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Kira sözleşmesinin mülk sahibinin ölümüyle sona ermeyeceğine hükmedildi.

Kira sözleşmesi nedir?

Kira kontratı yada kira sözleşmesi ev sahibinin mülkünü belirli bir dönem kullanabilmesi için kiracıya verdiğini belirten sözleşmedir. Sözleşme naddeleri gereğince ev sahipleri ve kiracıların belli sorumlulukları vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.