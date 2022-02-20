Ev kedileri nasıl beslenir? Evde kedi bakımı nasıl yapılır?

Evcil hayvan sahibi olmak hem vücuda hem ruha çok iyi gelen bir durumdur. Özellikle kedi gibi sevimli hayvanların sahibi olmak yalnızlığa iyi gelirken sorumluluk duygularını da arttırır. Peki, evde kedi bakmak zor mu? Kedi nasıl bakımı nasıl olmalı?

Evde kedi beslemek çok zor olmasa da belirli zorlukları vardır. Çünkü kediler her şeyden önce bakımlarını kendileri yaptığından sahibine büyük yük olmazlar. Ayrıca kedi bakmak çok eğlencelidir. Kedi sahibi olmak isteyen kişiler arama motorlarında bakımının nasıl yapıldığını araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

Evde bakımı nasıl olmalı?

Kedinin temel ihtiyaçları karşılandığında bakımı çok zor değildir. Kedinin beslenmesinden, tuvalet ihtiyacına kadar, bakımından veteriner ihtiyaçlarına kadar her bir detay temel ihtiyaç sınıfına girer.

Evde kedi ile ilk günde dikkat edilmesi gereken kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasıdır. Çünkü kedi eve ve sahibine alışma durumunda iken bu tehlikeli durumları benimseyemeyecektir. Elektrik kabloları, saksılar ve çiçekler de kediler için büyük tehlikedir. Kedinin yaşı her ne olursa olsun yeni bir ev kedi için yabancı bir alandır. Dolayısı ile kedi rahat bırakılmalı, evi tanıması için fırsat verilmelidir.

Kediniz, evinde, özellikle ev içi bir kedi ise davranış problemlerinden kaçınmak için bazı davranışları kazandırmalısınız. Yemek alanı çöp kutusundan ve kendi yemek alanınızdan uzak, sessiz yerlerde olmalıdır. Dinlenme alanı yüksekte olmalı. Çünkü doğası gereği, kediler yüksekte uyumayı sever ve genellikle kendilerine en uygun yeri seçerler.

Tuvalet alanı, çöp kutusu ve mama kabından uzağa, sessiz ve kalıcı olarak erişilebilir bir yere yerleştirilmelidir. Herhangi bir stres kaynağından kaçınmak için dikkatli olun.

Oyun alanları ise kedinin koşabileceği, saklanabileceği veya yükseklerde tüneyebileceği bir yer olmalıdır. Kedi ağaçları, bu aktiviteyi teşvik etmek ve kedinizin sağlığını ve iyiliğini geliştirmek için harika aksesuarlardır. .