Ev fiyatını artıranlara ceza mı verilecek? Ev fiyatı yükseltenlere hangi cezalar verilecek? Faiz indiriminde ev fiyatlarını artıranlara ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası düşük faizli konut kredisi müjdesini duyurmuş ve bu duyurudan dakikalar sonra fırsatçılar satılıktaki ev fiyatlarına artış yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı konutlara artış yapan kişilerin tespit edildiğini açıklamıştı. Tespit edilen fırsatçılara uygulanacak olan ceza ise merakla bekleniyor.

9 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra Erdoğan kameralar karşısına geçerek konut kredi faizlerinin düşeceğini açıklamıştı. Erdoğan ilk defa ev alacaklar için 0,99 ve 0,89 faiz oranları ile vatandaşlara yeni konut kredisi verileceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardondan bazı internet sitelerinde satılıkta bulunan ev fiyatlarının yüzde 30'a kadar arttığı görüldü.

Ev fiyatını artıranlara ceza mı verilecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 16 Mayıs'ta konut sektörü temsilcileriyle yaptığı toplantıda, 5 internet sitesinde 64 bin kişinin tespit edildiğini belirterek, bu kişilerin yüzde 10 ile 30 arasında fiyat artışı yaptığı bilgisini paylaştı. Bir günde yüzde 30'a varan artışlar tespit edilirken, 64 bin kişi hakkında vergi dahil ceza işlemi uygulanması bekleniyor.

Ev fiyatı yükseltenlere hangi cezalar verilecek?

Sıfır ve ikinci el konut satışlarına düşük maliyetli finansman sağlanması kararı alındı. Ancak kamu bankalarının konut kredisi faizlerindeki indirimi uygulamaya başlaması öncesinde konut satış fiyatlarında artışlar yaşandı. Konut kredisi faizi açıklamasından sonra fiyatları artıran 64 bin kişi hakkında inceleme ve denetim başlattı.

Kurul yetkilileri, konut sahibi olmayı kolaylaştırma ve sektörü canlandırma hedeflerine yönelik faiz indiriminin fırsata çevrilerek fahiş fiyat artışları yapıldığına dikkat çekti.

Fiyat artışlarının yanı sıra vergi kayıp ve kaçağına da yol açanlara müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Oluşturulan özel ekip, denetimler kapsamında, online satış platformlarından veri topladı.

Mükelleflerin vergi beyan ve bildirimleriyle tapu ve banka kayıtları çapraz şekilde analiz edildi.

İlk bulgulara göre bir günde milyon lira tutarını aşan ve yüzde 30'ları bulan ani fiyat artışları olduğu belirlendi.

Başta inşaat şirketleri ve emlakçılar olmak üzere vergi inceleme süreçleri başlatıldı.

Gayrimenkul satışlarını gerçek bedelin altında beyan eden veya hiç beyan etmeyenler hakkında gelir veya kurumlar vergisi, KDV, tapu harcı işlemi yapılacak ve ceza kesilecek.

Nebati: Tek tek tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut paketinin açıklanması sonrası ev fiyatlarını artmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Konut fiyatını paket açıkladıktan sonra artıranların hepsi tek tek tespit edildi. Bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz" dedi. .