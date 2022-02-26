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Rusya Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı

TIMETURK / GENEL / Eurovision 2022'de Rusya yok mu? Rusya Eurovison 2022'den çıkartıldı mı ?

Eurovision 2022'de Rusya yok mu? Rusya Eurovison 2022'den çıkartıldı mı ?

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından kültür/sanat kuruluşları tarafından da bir yaptırım geldi. Eurovision yönetimi Rusya hakkında kararını açıkladı... Eurovision 2022'de Rusya yok mu? Eurovison 2022'de hangi ülkeler olacak? Rusya Eurovison 2022'den çıkartıldı mı ? Türkiye Eurovision'a katılacak mı ?İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-02-26 01:55:22
Eurovision 2022'de Rusya yok mu? Rusya Eurovison 2022'den çıkartıldı mı ?

Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomatik kriz, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat ile bir savaşa dönüştü. Ukrayna cephesi her zaman diplomasi kanallarını kullanmayı deneyeceğini söylesede Rusya tarafın hiç kimse bizim işimize karışmasın açıklamasını yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Joe Biden ve AB'nin açıkladığı yaptırım kararlarına yine Avrupa kaynaklı bir yaptırım kararı daha geldi.

Avrupa Yayın Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya, Ukrayna'daki kriz nedeniyle Eurovision 2022 şarkı yarışmasına katılamayacak. Açıklamaların devamında Avrupa Yayın Birliği, "Rusya'nın bu yılki yarışmaya dahil edilmesi, yarışmanın itibarını zedeleyebilir."dedi. Finlandiya hükümetide parlementoda aldığı karar ile Rusya'nın Eurovision'a katılması durumunda yarışmaya temsilci göndermeyeceklerini açıklamıştı.

Dünyanın en büyük televizyon etkinliklerinden Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl, 14 Mayıs'ta İtalya'nın Turin kentindeki PalaOlimpico stadyumunda düzenlenmesi planlanıyor.

TÜRKİYE EUROVISON'A KATILACAK MI?

Eurovision, 65 senedir yapılsa da Türkiye yarışmaya ilk kez 1975'te katılmıştı. Bugüne kadar en büyük başarısını 2003'te Sertab Erener'in birinciliğiyle gösteren Türkiye, 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarışmayacak.

EUROVISON'A KATILACAK ÜLKELER

İşte 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacak ülkeler:

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Arnavutluk, Avustralya, Ermenistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Finlandşya, Fransa, Gürcistan, Letonya, Litvanya, Malta, İrlanda, İsrail, İtalya, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Moldova, Karadağ, Hollanda, San Marino, Sırbistan, Slovenya, Portekiz, Romanya, Rusya, İsviçre, Ukrayna, İspanya, İsveç, İngiltere. .

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