EURO 2028 başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? EURO 2028'i kazanan ülke ne zaman belli olacak? Türkiye spor dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2028'de yapılacak karşılaşmalarına talip oldu. Türkiye Euro 2028 konusunda resmi adaylık başvurusunu yaptı. Sonuçların açıklanacağı tarih ise merakla bekleniyor.

Dünyanın en prestijli futbol turnuvalarından biri olan Euro 2028 için Türkiye'den resmi hamle geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028) finalleri için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı. Türkiye son yıllarda modern stadları ile büyük turnuvalara ev sahipliği yapabilecek ender ülkelerden biri olarak ön plana çıkıyor.

EURO 2028 başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek. Euro 2028'in ev sahibi ülkenin hangisi olacağı 5 Nisan'da açıklanacak.

EURO 2028'i kazanan ülke ne zaman belli olacak?

2028 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, 18. Avrupa Futbol Şampiyonası olacaktır, Ev sahibi ülke UEFA tarafından 2022 yılında 5 Nisan'da açıklanacak.

EURO 2028'e aday ülkeler hangileri?

İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler (Birleşik Krallık) ortaklığının yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti'nin futbol federasyonları da 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2028) ev sahipliği için ortak başvuru yaptı.

Avrupa Futbol Şampiyonası nedir?

Avrupa Futbol Şampiyonası, 1960'tan beri UEFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen futbol turnuvasıdır. Orijinal adı Avrupa Uluslar Kupası adıyla kurulmuş olup, 1968 yılında şu anki ismini almıştır. Turnuva ülkelerin üst düzey millî futbol takımları arasında düzenlenir.

Turnuvaya katılım göstermek için ev sahibi ülke dışında kalan takımlar ön eleme oynamak mecburiyetindedir. Avrupa Futbol şampiyonasını kazanan takım ayrıca FIFA Konfederasyonlar Kupasına katılma hakkı elde eder ancak bu turnuvaya katılım göstermek zorunlu değildir.

Günümüze kadar oynanan 15 turnuvayı 10 farklı millî takım kazanmıştır: Almanya ve İspanya üçer kez, Fransa ve İtalya 2 kez, SSCB, Çekoslovakya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan ve Portekiz birer kez turnuvayı birinci olarak tamamlayan ülkelerdir. 2008 ve 2012 yıllarında düzenlenen turnuvayı kazanma başarısı gösteren İspanya bu turnuvayı üst üste kazanabilen tek takım olma unvanını taşımaktadır.

2016 yılında Fransa'da düzenlenen turnuvanın Paris'te oynanan final karşılaşmasını Ev sahibi Fransa'yı uzatmalarda 1-0 yenen Portekiz kazanmıştır. Karşılaşmanın tek golünü 109. dakikada Éder kaydetmiştir. .