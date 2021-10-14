Etsiz ve etli çiğ köfte tarifi | En güzel çiğ köfte nasıl yapılır? Mardin çiğ köftesi nasıl yapılır? Ülkemizin en sevilen lezzetlerinden biri olan çiğ köfte bir çok yörede farklı şekilde yapılıyor. Bazı yörelerde çiğ köfte etli yapılırken bazı yörelerde ise etsiz yapılıyor. Mardin'in de kendi sofra kültürüne özel çiğ köftesi var. İşte Mardin çiğ köfte yapımı tarifi...

Etsiz ve etli çiğ köfte tarifi | En güzel çiğ köfte nasıl yapılır? Mardin çiğ köftesi nasıl yapılır? Ülkemizin en sevilen lezzetlerinden biri olan çiğ köfte bir çok yörede farklı şekilde yapılıyor. Bazı yörelerde çiğ köfte etli yapılırken bazı yörelerde ise etsiz yapılıyor. Mardin'in de kendi sofra kültürüne özel çiğ köftesi var. İşte Mardin çiğ köfte yapımı tarifi...

Çiğ köfte özellikle son 20 yılda ülkemizin en önemli lezzetlerinden biri haline geldi. Çiğ köfte restoranlarının ve markalarının şubeleşerek Türkiye'nin 4 bir yanına ulaşması bu eşsiz lezzetin herkes tarafından tadılmasına neden oldu. Çiğ köfte bu toprakların en özel yemeğiydi ancak bu lezzet son 20-30 sene öncesine kadar çok fazla tadım fırsatı bulunamıyordu. Günümüzde çiğ köfteye ulaşmak da yapmak da artık çok kolay. Çiğ köfte yapımı yöreden yöreye değişiyor. Kimileri soğanlı yaparken kimileri soğansız yapıyor. Bazı bölgede çiğ köfte etli yapılır bazı bölgelerde de etsiz yapılır. Ancak her yörede yapılan çiğ köfteler eşsiz bir lezzete sahiptir. Mardin'in de kendine has çiğ köfte tarifi var.

Mardin çiğ köftesi nasıl yapılır?

Mardin'e özel çiğ köfte yapımı için öncelikle aşağıdaki malzemeler gerekiyor. İşte Mardin çiğ köftesi yapımı için gerekli olan malzemeler;

Bulgur (3 su bardağı)

Et (300 gram)

Biber salçası (2 yemek kaşığı)

Domates salçası (1 yemek kaşığı)

Urfa isotu (5 yemek kaşığı)

kişniş (2 yemek kaşığı)

Kuru soğan (1 adet)

Sarımsak (6 diş)

Tuz (1 tatlı kaşığı)

Sızma zeytinyağı (1 yemek kaşığı)

Su (5 su bardağı)

Yeşil soğan (7 adet)

Maydanoz (Yarım demet)

Öncelikle bulgur hariç hepsi karıştırılacak ve güzelce harmanlanması gerekiyor. Ardından elde ettiğimiz karışım harcını bulgurla birleştirilmeli. Sonra azar azar su ekleyerek uzunca yoğurmak gerekiyor. Çiğ köfteye koyacağımız etin iyice öğütülmüş olması gerekiyor. Yoğurulan çiğ köfteye daha sonra et eklenir ve yeniden güzelce yoğurulur. Etin çiğ köfte içinde kaybolması gerekiyor. İnce ince doğranmış yeşil soğan ve maydanozlar eklenerek yoğurma işlemine devam edilir. Uzun süre yoğurma işlemine devam ettikten sonra arzuya göre servis edilir.

Etsiz çiğ köfte yapmak istiyorsanız bu saydığımı tüm işlemleri et olmadan da yapabilirsiniz. Etsiz çiğ köfte de bu tarifte oldukça lezzetli oluyor.

Kaynak: nefisyemektarifleri.com

Çiğ köfte nedir?

Çiğ köfte; bulgur, isot, kıyılmış et, salça, soğan, maydanoz ve çeşitli baharatların yoğurulup karıştırılması ile hazırlanan, ısıl işlem görmeden (pişirilmeden) tüketilen, Şanlıurfa ve Adıyaman yöresine ait bir yiyecektir. Şanlıurfa ve Adıyaman'ın dışında; Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Elâzığ, Malatya gibi illerde de yöresel farklılıklar gösterebilen çiğ köfteler yapılır. Genellikle ince ve uzun (sıkma) köfte parçaları şeklinde ve marul yaprağı ile servis edilir. Şanlıurfa'da açık ekmek, bazı yörelerde de lavaş ekmeği ile tüketilir.

Şanlıurfa yöresine ait çiğ köfte et ile yoğurulurken, Adıyaman yöresine ait çiğ köfte etsiz bir şekilde yoğurulmaktadır. Şanlıurfa Çiğ Köftesi]2008 yılında tescil edilirken, Adıyaman Çiğ Köftesi 2018 yılında tescil edilmiştir.

Çiğ köfte, içindeki bulgurun şişme özelliğinden dolayı bekletilmeden, tazeyken yenmesi gereken bir besindir. Çiğ et nedeniyle oluşabilecek -başta tenyazis olmak üzere-[6] çeşitli hastalıklar nedeniyle etsiz çiğ köfte çeşitleri de üretilmeye başlanmıştır. Bu tür çiğ köftede çeşitli sos ve baharatlarla etli çiğ köfte görüntüsü ve lezzeti taklit edilir. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı kararıyla etli çiğ köftenin satışı yasaklanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.