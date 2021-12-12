Etkili bir mutfak temizliği nasıl olmalı?

Mutfak belki de evin temizlenmesi en zor bölümüdür. Koca bir gününüzü alır. Peki etkili bir şekilde mutfak temizliği nasıl yapılmalı? Sizler için araştırdık...



Mutfak temizliği belki de evin diğer bütün odalarını temizlemekten bile zor. Sık sık yemek yaptığımız mutfaklar zaman içerisinde kirleniyor. Mutfak temizliğini bölümlere ayırıp parça parça yaparsanız işiniz çok daha kolay olur.

Etkili bir mutfak temizliği nasıl yapılmalı?

Ocak ve aspiratör

Mutfakta temizliğe ilk olarak ocaktan başlayabilirsiniz. Ocak temizliği için telleri kaldırın. Daha sonra bulaşık deterjanı döktüğünüz süngerle kirlerin üzerinden hafif bir şekilde geçin ve beş dakika boyunca bekletin. Ardından süngeri yıkayın ve üzerine çamaşır suyu döküp ocağınızdaki kirleri silin. Gaz düğmelerini de bulaşık deterjanıyla güzel bir şekilde temizleyin.

Aspiratörünüzün mazgallarını da bulaşık deterjanı yardımıyla yıkayıp kirlerden arındırın. Her yeri güzel bir şekilde ovduğunuzdan emin olduktan sonra bir bez yardımıyla kirli köpüğü toplayın.

Fırın

Ocak tertemiz olunca sıra fırına geldi. Fırının içerisindeki tüm aparatları çıkarın. Daha sonra çeyrek su bardağı tuz, çeyrek su bardağı karbonat ve bir su bardağı suyu karıştırın. Bu karışımı fırınınıza sürün ve beş dakika bekletin. Daha sonra süngerinize çok az bulaşık deterjanı dökün ve fırınınızı güzel bir şekilde ovun. Kirler söküldükten sonra temiz fırını durulayın.

Buzdolabı

Küçük bir kovanın yarısını su doldurun. Üzerine iki çorba kaşığı karbonat veya dört çorba kaşığı sirke ilave edin. Karışımı güzel bir şekilde karıştırın. Bir bez veya sünger kullanarak hazırladığınız karışımla dolabınızı silin. Silme işlemi bittikten sonra kuru bir bezle dolabınızı tekrar silin ve buzdolabınızı yerleştirin.

Mutfak dolapları

Mutfak dolaplarının içerisindeki araç gereçleri çıkartın. Küçük bir kovanın içerisine bulaşık deterjanı ve sirke koyun. Daha sonra yarısını biraz geçecek kadar su ilave edin. Ardından bez veya sünger kullanarak karışımı tüm dolaplara uygulayın. Islak bir bezi bol bol yıkayıp kullanarak tüm dolapların içini durulayın.

Mutfak evyesi

Mutfak evyesini temizlemek için su kaynatın. Daha sonra ılınmasını sağlayın ve bu suyu evyenin giderine dökün. Bulaşık süngerinizi ıslatın ve üzerine çamaşır suyu dökün. Çamaşır suyu döktüğünüz süngeri nazik bir şekilde evyenin her tarafında gezdirin. Beş dakika boyunca beklettikten sonra tekrar ıslatın ve süngerle evyeyi güzel bir şekilde ovun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.