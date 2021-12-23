Eti pişirmeden önce oda sıcaklığında bekletin

Hepimizin bir şekilde mutfaktan yolu geçiyor. Kendimize ve ailemize yemekler hazırlıyoruz. Ancak mutfakta birçoğumuz hatalar yapıyoruz. Gelin bu hataları öğrenelim ve bir daha tekrarlamayalım...



Mutfakta vakit geçirmeyi, yeni tarifler denemeyi sevenler de çok, mutfağın önünden bile geçmek istemeyenler de. Ancak eninde sonunda mutfağa girmek zorunda kalıyoruz. Mutfakta birçok hatalar yapıyoruz. Bu yaptığımız yemeklerin lezzetini olumsuz etkiliyor. Bu hataları öğrenerek bir daha tekrarlamazsanız mutfakta çok daha başarılı yemeklere imza atabilirsiniz.

Mutfakta en sık hangi hataları yapıyoruz?

Birçoğumuz buzluktan çıkardığımız gibi eti tavaya koyup pişirmeye çalışıyoruz. Fakat lezzetli bir et pişirmek için önce buzluktan veya buzdolabından çıkardığınız eti oda sıcaklığında biraz bekletmelisiniz. Bu sayede etin dışının çok pişip içinin çiğ kalmasının önüne geçersiniz ve her tarafının eşit pişmesini sağlarsınız.

Et pişer pişmez sabırsız davranıp onu servis etmek üzere hemen dilimliyorsanız hata yapıyorsunuz. Bu pişmiş etinizi mahvetmenize neden olur. Eti piştikten sonra bir süre dinlendirirseniz içerisinde bulunan sıvılar tamamen etin içine dağılır ve etin lezzeti daha çok artar.

Hepimizin evinde teflon tavalar bulunuyor. Fakat her malzemeyi teflon tavada pişirmeye çalışmak yanlış olacaktır. Çünkü teflon tavalar normal bir tava kadar ısınmaz ve kendine has bir ısı geçirgenliğine sahiptir.

Kek, hamur işi, pasta, kurabiye tariflerinde ölçülere doğru bir şekilde uymak çok önemlidir. Fakat katı malzemeleri sıvı ölçü kaplarında ölçerek harcın içerisine ilave ederseniz hata edersiniz. Un, şeker gibi kuru malzemeler için kaşık, bardak gibi klasik ölçü metotlarını tercih etmeniz çok daha doğru olacaktır.

Pişirdiğiniz yemeğe sarımsağı çok erken bir aşamada ilave ediyorsanız hata ediyorsunuz. Çünkü sarımsaklar fazla pişerse yemeğin lezzetini olumsuz bir şekilde etkiler. Eğer sarımsakları kavurmak istiyorsanız tencereye en son onu ilave etmelisiniz. Bu sayede yemeğinize hoş bir aroma katabilirsiniz.

Yemek yaparken tencereyi ağzına kadar doldurmayın. Çünkü tavaya koyduğumuz malzemelerin birbirine değmemesine özen göstermemiz gerekir. Tavada kalan boş alan sayesinde ısı yiyeceklere eşit miktarda dağılır. Bu sayede çok daha güzel bir şekilde pişer.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.