Eti fırında kurutmadan pişirmek için...

Fırında büyük bir hevesle et pişiriyor fakat sonu hep hüsranla bitiyorsa, etiniz kuruyor tüm lezzetini kaybediyorsa size fırında yumuşak bir et pişirmenin püf noktalarını aktaracağız...



Fırında et pişirmek için büyük bir hevesle mutfağa girdiğiniz. Eti hazırladınız fırına verdiniz. Dakikalar dakikaları kovaladı. Ev mis gibi koktu. Büyük bir iştahla etin pişmesini bekliyorsunuz. Fırından ses duyuldu! Pişme süresi doldu. Fakat o da ne! Et kupkuru olmuş! Bütün suyu gitmiş, asla yumuşak değil! Böyle bir durumla karşılaşıyorsanız sizler için bazı önerilerimiz olacak.

Eti fırında pişirirken kurutmamak için...

Et pişirirken öncesinde yıkamamanız gerekir. Profesyonel mutfaklarda da kimse eti pişirmeden önce yıkamaz. Çünkü eti yıkamak etin hem lezzetini bozar hem de sıcak suda veya farklı malzemeler ilave ederek yıkandığında kıvamı sert olur.

Özellikle biftek, steak gibi zor pişen etleri mutlaka marine etmek gerekir. Marinasyon işlemi etlerinin daha lezzetli olmasını sağlar. Ayrıca piştikten sonra daha yumuşak olmasına da katkıda bulunur. Ayrıca marinasyon işleminde kullanacağız zeytinyağı, yoğurt suyu, soğan suyu gibi malzemeler etin lezzetini daha çok açığa çıkarır. Bu malzemeler etin içine işlenir ve fırında veya tavada pişirdiğinizde etin kurumamalarını sağlar. Etin kokusundan rahatsız oluyorsanız kokusu keskin, kimyon, karabiber, yenibahar gibi baharatlar, kekik, defne yaprağı, taze biberiye gibi aromatik bitkileri marinasyon işleminde kullanabilirsiniz.

Etiniz fırında pişince lastik gibi oluyorsa bunun nedeni çok uzun süreler fırında belli bir sıcaklıkla pişmesidir. Et piştikçe sertleşir ve lezzetini kaybeder. Bu yüzden steak, bonfile gibi etleri ilk olarak tavada arkalı önlü mühürleyin ve daha sonra fırına verin.

Eti fırında pişirirken pişirme kabı seçimi de çok önemlidir. Eti ısıya dayanaklı kapaklı cam kaplarla pişirmek, demir döküm tavaların içerisinde pişirmek veya fırın poşetinin içerisinde bol miktar sos ilave ederek pişirmek çok güzel bir sonuç almanızı sağlar.

Ayrıca pişireceğiniz etin üzerinin açık olmamasına dikkat edin. Et uzun süre fırında kalacaksa üzerini mutlaka kapatmanız gerekir. Fakat eti birkaç dakikalığına fırına atıyorsanız üzerini kapatmanıza gerek yoktur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.