Ethem Sancak Kimdir? Ethem Sancak Biyografi

Ethem Sancak kimdir? Ethem Sancak aldığı ödüller neler? Ethem Sancak siyasi hayatı nedir? Türk iş adamı Ethem Sancak geçtiğimiz haftalarda Vatan Partisine katılımı ile adından çokça söz ettirmiştir. Ethem Sancak hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

Ethem Sancak Kimdir?

Ethem Sancak 1958, Siirt'te doğdu. Arap asıllı Türk iş adamı. İlk ve orta eğitimini Siirt'te tamamladı. Yüksek öğrenim için İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne kaydoldu. Sancak fakat eğitimini tamamlayamadı.1976-1978 yılları arasında gazetecilik yaptı. İş adamı Sancak, 1987 yılında Es Ecza Deposu'nu, 1989'da kozmetik ve ıtriyat alanında eczanelere hizmet sunan Esko Itriyat'ı, 1993 yılında ise Hedef Ecza Deposu'nu kurdu. 2007 yılında TMSF tarafından satışa çıkarılan Star Gazetesi'ni, Kıbrıslı iş adamı Ali Özmen Sefa ile ortak olarak satın aldı. Ethem Sancak ardından Çukurova Grubu'na ait gazeteler ve televizyon kanallarını alarak; Skyturk360 televizyonunun yanı sıra iki ulusal gazete, beş dergi ve iki radyo kanalının sahibi oldu. Üniversite yıllarında, Doğu Perinçek'in başkanı olduğu Türkiye İşçi Köylü Partisi'ne (TİKP) katıldı. Ethem Sancak partinin güneydoğu ve doğu bölgeleri sorumluluğu ile Diyarbakır İl Başkanlığını yaptı.21 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen 3. AKP Olağanüstü Kongresi'nde partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu'na girdi. Ethem Sancak geçtiğimiz haftalarda AKP'den istifa edip, 2 Ağustos 2022 tarihinde Doğu Perinçek ile birlikte düzenlediği basın toplantısıyla Vatan Partisi'ne katılmıştır.

Ethem Sancak Aldığı Ödüller