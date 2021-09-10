Eta varyantı nedir? Eta varyantı ölümcül mü? Eta mutasyonu belirtileri neler? Koronavirüs ile mücadele eden Japonya'da Eta varyantı ortaya çıktı. Delta varyanının daha bulaşıcı ve daha ölümcül olduğunun açıklanmasından sonra Eta varyantının ortaya çıkması insanları endişelendirdi. Japonya genelinde COVID-19'un Eta varyantına ait yeni 18 vaka tespit edildi. Japon bilim insanları Eta varyantının genetik analizinin yapılacağını açıkladı.

Eta varyantı nedir? Eta varyantı ölümcül mü? Eta mutasyonu belirtileri neler? Koronavirüs ile mücadele eden Japonya'da Eta varyantı ortaya çıktı. Delta varyanının daha bulaşıcı ve daha ölümcül olduğunun açıklanmasından sonra Eta varyantının ortaya çıkması insanları endişelendirdi. Japonya genelinde COVID-19'un Eta varyantına ait yeni 18 vaka tespit edildi. Japon bilim insanları Eta varyantının genetik analizinin yapılacağını açıkladı.

Koronavirüs ile mücadele tüm dünyada devam ederken mutasyona uğramış virüs haneri bu kez Japonya'dan geldi. Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19'un Eta varyantının Japonya'ya sıçradığı ortaya çıktı. Aşılamaların hız kazandığı son aylarda ülkeler bir bir kısıtlamaları kaldırırken Japonya'dan elen Eta varyantı haberi insanları korkuttu. Peki Eta varyantı nedir? Eta varyantı ölümcül mü? Eta mutasyonu belirtileri neler?

Eta varyantı nedir?

Eta varyantı, COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin bir mutasyonudur.

İngiltere Halk Saülığı (PHE) tarafından VUI-21FEB-03 olarak da adlandırılan Eta varyantı 5 Mart itibariyle 23 ülkede tespit edilmişti.

Ayrıca, Fransa'nın denizaşırı departmanı/bölgesi olan Mayotte'de de bildirilmiştir.

İlk vakalar Birleşik Krallık ve Nijerya'da Aralık 2020'de tespit edildi ve 15 Şubat itibariyle ikinci ülkedeki örnekler arasında en yüksek sıklıkta görüldü.

24 Şubat itibariyle İngiltere'de 56 vaka tespit edildi.

Tüm COVID-19 vakalarını sıralayan Danimarka, 14 Ocak ile 21 Şubat arasında bu varyantın yedi tanesi doğrudan Nijerya'ya yapılan dış seyahatlerle ilgili 113 vaka buldu.

Eta varyantının çoğunlukla Amerika ve Avrupa kıtasındaki ülkelerde yayıldığını biliniyor.

Virüsün ilk Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantının Japonya'daki vaka sayısı ise 19'a yükseldiği bildirildi.

Eta varyantı ölümcül mü?

Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19'un Eta varyantının Japonya'ya sıçradığı ortaya çıktı. Japonya'da tespit edilen Eta varyantının 18'e ulaştığı açıklandı. Japon blilim insanları Eta varyantının genetik analizinin yapılacağını açıkladı. Eta varyantının daha ölümcül yada daha bulaşıcı olduğu yönünde herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.