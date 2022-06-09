Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu nereli, ne iş yapıyor? Galatasaray'da seçime sayılı günler kala başkan adaylarının kim olduğu sarı kırmızılı taraftarlar tarafından oldukça fazla merak ediliyor. 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek yarışacak. Seçim sonucu merakla beklenirken Eşref Harmancıoğlu'ndan Roberto Mancini hamlesi geldi. Eşref Harmancıoğlu'nun kim olduğu ve ne iş yaptığı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sene sportif anlamda taraftarlarını mutlu edemeyen Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi idari açıdan ibra edilmemişti. İbrazıslık nedeniyle başlayan süreçte Galatasaray seçime gitme kararı aldı. Gaşatasaray'da 11 Haziran'da tarihinin en kritik başkanlık seçimi yapılacak. Eski başkanlardan Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu seçimde yarışacak. Seçime sayılı günler kala Eşref Harmancıoğlu'ndan Roberto Mancini hamlesi geldi. Hamamcıoğlu, İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile ilk temaslarının olumlu olduğunu ifade etti. Eşref Harmancığolu'nun Galatasaray Stadının adının sadece Ali Sami Yen olarak değiştirmeyi planladığı belirtiliyor. Yaşanan gelişmelerden sonra Eşref Hamamcıoğlu'nun kim olduğu taraftarlarca araştırılmaya başlandı.

Eşref Hamamcıoğlu kimdir?

Eşref Hamamcıoğlu 7 Mart 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eşref Hamamcıoğlu 6. Galatasaray Divan Kurulu Başkanıdır.

Türk iş insanı, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcı olan Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Başkan adayı olarak seçime katılma kararı aldı.

Galatasaray Lisesinden mezun olan Eşref Hamamcıoğlu daha sonra eğitimi için yurt dışına gitti.

Paris'te bulunan Sorbonnenda İktisat okuyan Eşref Hamamcıoğlu 1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'de Operasyon Direktörü olarak çalıştı.

1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu başkanlığında Galatasaray Mezunlar Evi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2001 yılında Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2015 yılında İrfan Aktar başkanlığında Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. 15 Nisan 2018'de 336 oyla Galatasaray Divan Kurulu Başkanı seçildi.

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde yöneticilik yapan Eşref Hamamcıoğlu 1992 yılında Sodexo-Türkiye'yi kurdu. Hamamcıoğlu liderliğindeki Sodexo, yıllık 105 milyon avro brüt ciroya ulaştı ve sektörün yüzde 20'sini temsil etti. Zirvede, Sodexo-Türkiye 5.600 çalışanıyla sektör rekoruna ulaştı ve Türkiye'de günde 150.000'den fazla kişiye hizmet verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bakanlıklar, üniversiteler, tatil köyleri, hastaneler ve açık deniz petrol platformları gibi çeşitli sektörlerde hizmet vermiştir. Hamamcıoğlu, günümüzde birçok firmanın felsefesinin bir parçası haline gelen "kurumsal catering", "çoklu hizmet" ve "Entegre Tesis Yönetimi" terimlerinin yaratıcısı olmasıyla tanınmakta ve kendisine endüstride "Pioneer" unvanı verilmektedir.

Ocak 2012'ye kadar Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yaptı. Eşref Hamamcıoğlu, Mayıs 2011'de Sodexo'dan istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Bir yıl sonra, imalat ve yiyecek ve içecek sektörlerindeki orta ölçekli şirketlere birleşme ve satın alma danışmanlığı verdiği "UP HİZMET"i kurdu.

8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı. Başkanlık seçiminde 1500 oy ile 2. olarak seçimi kaybetmiştir.

Birleşme ve devralma danışmanlığı firması olan UP HİZMET'in Başkanıdır.

Mesleki başarılarının yanı sıra Türkiye Fransız Ticaret Odası Başkanı olan Eşref Hamamcıoğlu, TÜSİAD'ın "Institut de Bosphore-Paris"i kurdu ve hâlen Yönetim Kurulu'nun bir parçasını oluşturmaktadır. Ayrıca Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜSİAD, YASED, DEİK gibi diğer görevlerde de bulunmaktadır.

Eşref Hamamcıoğlu evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu nereli, ne iş yapıyor?

Eşref Hamamcıoğlu iş insanı, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcıdır. Eşref Hamamcıoğlu pek çok şirkette üst düzey yöneticilik yapmıştır. Eşref Hamamcıoğlu Sodexo-Türkiye'yi kuran isimdir.

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