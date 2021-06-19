Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu hayatı ve biyografisi

Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Galatasaray'ın 38. başkanı olmak için yarışan Eşref Hamamcıoğlu'nun kim olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray'da başkanlık seçimi için 5 aday bulunuyor. Eşref Hamamcıoğlu da başkanlık seçiminde yarışan isimler arasında. Galatasaraylı taraftarlar Eşref Hamamcıoğlu'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir? İşte Eşref Hamamcıoğlu hayatı ve biyografisi...

Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Galatasaray'ın 38. başkanı olmak için yarışan Eşref Hamamcıoğlu'nun kim olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray'da başkanlık seçimi için 5 aday bulunuyor. Eşref Hamamcıoğlu da başkanlık seçiminde yarışan isimler arasında. Galatasaraylı taraftarlar Eşref Hamamcıoğlu'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir? İşte Eşref Hamamcıoğlu hayatı ve biyografisi...

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oluyor. Galatasaray başkanlık seçimi 19 Haziran'da yapılacak. Galatasaray'da 5 başkan adayı başkan olabilmek için yarışacak. Eşref Hamamcıoğlu da başkan adayları arasında. Eşref Hamamcıoğlu yeşil oy pusulası ile seçimde yarışacak.

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu 7 Mart 1954 tarihinde dünyaya geldi. Eşref Hamamcıoğlu Türk iş insanı, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcı olarak biliniyor.

Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Paris'te bulunan Sorbonne Üniversitesinde İktisat okudu.

1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'de Operasyon Direktörü olarak çalıştı.

1992 yılında, Mayıs 2011'deki istifasına kadar Başkan ve CEO olarak kaldığı Sodexo-Türkiye'yi kurdu.

1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu başkanlığında Galatasaray Mezunlar Evi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2001 yılında Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Ocak 2012'ye kadar Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yaptı.

Birleşme ve devralma danışmanlığı firması olan UP HİZMET'in Başkanıdır.

2015 yılında İrfan Aktar başkanlığında Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

15 Nisan 2018'de 336 oyla Galatasaray Divan Kurulu Başkanı seçildi.

Eşref Hamamcıoğlu 8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı.

Eşref Hamamcıoğlu evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

EŞREF HAMAMCIOĞLU BAŞKANLIK SEÇİM LİSTESİ

Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.