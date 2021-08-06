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TIMETURK / GENEL / Esra Hankulu'nun ölüm nedeni ne? Esra Hankulu neden öldü?

Esra Hankulu'nun ölüm nedeni ne? Esra Hankulu neden öldü?

Esra Hankulu'nun ölüm nedeni ne? Esra Hankulu neden öldü? Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olarak gözaltına alınan ve serbest bırakılan Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan Esra Hankulu evinde cansız olarak bulundu. Esra Hankulu'nun ölümü ile ilgili Ümitcan Uygun'un da arasında olan 3 kişi gözaltına alındı. Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu da tamamlandı. Peki Esra Hankulu öldürüldü mü?

10 Saat Önce
2021-08-06 10:38:00
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni ne? Esra Hankulu neden öldü?

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Esra Hankulu'nun ölüm nedeni ne? Esra Hankulu neden öldü? Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olarak gözaltına alınan ve serbest bırakılan Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan Esra Hankulu evinde cansız olarak bulundu. Esra Hankulu'nun ölümü ile ilgili Ümitcan Uygun'un da arasında olan 3 kişi gözaltına alındı. Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu da tamamlandı. Peki Esra Hankulu öldürüldü mü?

Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümü geniş çaplı soruşturma ile araştırılıyor. Esra Hankulu'nun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kaldığı tespit edildi. Ümitcan Uygun'un evden çıktıktan sonra Esra Hankulu'nun cansız bedeni evdeki diğer kişiler tarafından bulunmuştu. Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı. Peki Esra Hankulu'nun ölüm nedeni ne? Esra Hankulu neden öldü?

Esra Hankulu'nun ölüm nedeni ne?

Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Bu bulguların haricinde vücutta herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadı. Herhangi bir zehirlenme durumuna yönelik alınan bulgular, toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi. Hankulu'dan alınan örnekler, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna yollandı.

Esra Hankulu kimdir?

Esra Hankulu Ankara'da yaşıyordu. Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddi edilen Esra Hankulu 25 yaşındaydı.

Esra Hankulu'nun Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddia ediliyor.

Esra Hankulu Ankara'da ölü olarak bulundu.

Esra Hankulu'nun son olarak Ümitca Uygun ile görüştüğü iddia edildi.

Esra Hankulu'nun eşinden boşandığı öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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