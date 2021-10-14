Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü? Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun Esra Hankulu'nun ölümü üzerine gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı. Hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne yönelik yürütülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporunu açıkladı. Rapora göre Esra Hankulu kafa travmasına bağlı olarak iç kanamadan hayatını kaybetti.

Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü? Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun Esra Hankulu'nun ölümü üzerine gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı. Hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne yönelik yürütülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporunu açıkladı. Rapora göre Esra Hankulu kafa travmasına bağlı olarak iç kanamadan hayatını kaybetti.

Ankara'da yaşadığı evde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kaldığı tespit edildi. Ümitcan Uygun'un evden çıktıktan sonra Esra Hankulu'nun cansız bedeni evdeki diğer kişiler tarafından bulunmuştu. Olay sonrası yapılan soruşturma doğrultusunda Ümitcan Uygun gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı. Yapılan soruşturmada Esra Hanku'nun ölüm nedeni de belli oldu.

Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir?

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı. Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın geçmişi

Esra Hankulu 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

Esra Hankulu kimdir?

Esra Hankulu Ankara'da yaşıyordu. Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddi edilen Esra Hankulu 25 yaşındaydı.

Esra Hankulu'nun Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddia ediliyor.

Esra Hankulu Ankara'da ölü olarak bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.