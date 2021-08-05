Esra Hankulu kimdir? Esra Hankulu nereli? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Ankara Mamak'ta Esra Hankulu adlı genç kadının öldüğü bildirildi. Ölen kadının kamuoyunda uzun süre tartışılan Aleyna Çakır'ın ölümünün bir numaralı şüphelisi Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddia edildi. Esra Hankulu geceyi Ümitcan Uygun ile birlikte geçirdiği sonrasında hayatını kaybettiği iddia edildi. Olay sonrası ekipler Ümitcan Uygun'u gözaltına aldı.

Esra Hankulu kimdir? Esra Hankulu nereli? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Ankara Mamak'ta Esra Hankulu adlı genç kadının öldüğü bildirildi. Ölen kadının kamuoyunda uzun süre tartışılan Aleyna Çakır'ın ölümünün bir numaralı şüphelisi Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddia edildi. Esra Hankulu geceyi Ümitcan Uygun ile birlikte geçirdiği sonrasında hayatını kaybettiği iddia edildi. Olay sonrası ekipler Ümitcan Uygun'u gözaltına aldı.

Ankara'da kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun o gece Ümitcan Uygun ile beraber olduğu öğrenildi. Esra Hankulu'nun ölüm nedeni araştırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma da devam ediyor. Esra Hankulu'nun son görüştüğü kişi olan Ümitcan Uygun ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Peki Esra Hankulu kimdir? Esra Hankulu öldürüldü mü?

ESRA HANKULU KİMDİR?

Esra Hankulu Ankara'da yaşıyordu. Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddi edilen Esra Hankulu 25 yaşındaydı.

Esra Hankulu'nun Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddia ediliyor.

Esra Hankulu Ankara'da ölü olarak bulundu.

Esra Hankulu'nun son olarak Ümitca Uygun ile görüştüğü iddia edildi.

Esra Hankulu'nun eşinden boşandıoğı öğrenildi.

ESRA HANKULU NASIL ÖLDÜ?

Esra Hankulu 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

ESRA HANKULU ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Yapılan ilk incelemelere göre Esra Hankulu'nun ölüm nedeni uyuşturucudan kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ekiplerin geniş çaplı soruşturması ve araştırması devam ediyor. Genç kadının cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

DARP YA DA YARALANMA İZİ GÖRÜLMEDİ

Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

ÜMİTCAN ODADAN AYRILIRKEN GÖRÜLMÜŞ

Poliste ifade veren genç kadının arkadaşları, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'un sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını iddia etti. Ayrıca Hankulu'nun yanında cep telefonu bulunamadığı öğrenildi.

ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI MI?

Ümitcan Uygun Esra Hankuluı'nun ölü bulunmasının ardından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri devam eden Ümitcan Uygun'un adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölü bulunması ile ilgili bir numaralı şüpheli olan Ümitcan Uygun olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Aleyna Çakır olayının ardından gözaltına alınıp serbest kalan Ümitcan Uygun'un annesi 48 yaşındaki Gülay Uygun da dağlık alanda intihar etmişti. Ümitcan Uygur daha sonra sosya medyada uyuşturucu kullanırken görüntülenmiş ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmıştı. Ümitcan Uygun 17 Temmuz'da cezaevinden çıkmıştı. Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın sevgilisi olarak gündeme geldi. Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.