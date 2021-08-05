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TIMETURK / GENEL / Esra Hankulu kimdir? Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun katili kim?

Esra Hankulu kimdir? Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun katili kim?

Esra Hankulu kimdir? Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun katili kim? Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili tartışmalara neden olan Ümitcan Uygun'un evinde bu kez de Esra Hankulu isimli genç bir kız ölü olarak bulundu. Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'nun ölümü üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Sosyal medyada da geniş yer bulan olay sonrası insanlar Esra Hankulu'nun kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni ne?

10 Saat Önce
2021-08-05 11:25:15
Esra Hankulu kimdir? Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun katili kim?

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Esra Hankulu kimdir? Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun katili kim? Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili tartışmalara neden olan Ümitcan Uygun'un evinde bu kez de Esra Hankulu isimli genç bir kız ölü olarak bulundu. Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'nun ölümü üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Sosyal medyada da geniş yer bulan olay sonrası insanlar Esra Hankulu'nun kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni ne?

Aleyna Çakır cinayetini baş şüphleisi olan Ümitcan Uygun tekrar gözaltına alındı. Ümitcan Uygun'un gözaltına alınmasının nedeni yine genç bir kızın ölümü ile ilgili. Esra Hankulu isimli genç bir kız Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde bir evde ölü olarak bulundu. Genç kızın son görüştüğü isimler arasında Ümitcan Uygun'un olduğuı bilgisini alan ekipler Ümitcan Uygun'u gözaltına aldı. Peki Esra Hankulu kimdir? Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun katili kim?

Esra Hankulu kimdir?

Esra Hankulu 25 yaşında genç bir kızdı. Esra Hankulu'nun eşinden boşandıoğı öğrenildi.

Esra Hankulu'nun Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddia ediliyor.

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor..

Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'nun ölümü üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri devam eden Ümitcan Uygun'un adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ümitcan Uygun kimdir?

Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın sevgilisi olarak gündeme geldi.

Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür.

Ümitcan Uygun'un adı kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın öldüğü olayda adı geçmiştir.

Twitter'da Çakır'ı bayılana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Ümitcan Uygun, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz verirken görülüyor.Aleyna Çakır olayını takipçisi olan Müge Anlı'yı da tehdit etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Mercimegim

Daha kaç kişiyi öldürecek bu ş..efsiz. Neden tutuklanması aleyna cakiri öldürdüğü biline biline. Yeter artık nasıl bir adalet bu.

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