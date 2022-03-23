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TIMETURK / GENEL / Esra Ersoy kimdir? Kaç yaşında?

Esra Ersoy kimdir? Kaç yaşında?

Esra Ersoy'un hayatı, tutuklama kararının ardından yeniden gündeme geldi. 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte, Esra Ersoy'un hayatı hakkında merak edilenler...

2 Saat Önce
2022-03-23 12:09:42
Esra Ersoy kimdir? Kaç yaşında?

"Cinsel istismar"dan 8 yıl, "ikamet dokunulmazlığını ihlal"den 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Esra Ersoy, 10 Mart 2022'de Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gıyabında yapılan duruşmada tutuklandı. Esra Ersoy kimdir? Esra Ersoy tutuklandı mı?

Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 yılında Mersin'de dünyaya gözlerini açtı. Lise eğitimini Mersin'de tamamladı. Ersoy, Ankara‘da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.

Kardeşi Ceyda Ersoy ile birlikte Ciciş Kardeşler olarak isimlerini duyurmuşlardır. Yine, kardeşi Ceyda Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet‘in yaptığı “Hayat Güzeldir” adlı dizi filmde rol almıştır.

2009 yılında Cine5'te yaptıkları bir programı açarken "Günaydın cicişler" deyiverdiler. Sonra Okan Bayülgen programında onlara takılırken hep "ciciş" dedi ve "ciciş" olarak kaldılar.

2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan "Trophy Türk" adlı yarışma programında yer almıştır. Bu programda da kardeşi Ceyda Ersoy ile yer almıştır.

2014 yılında "Şipşak Anadolu" sinema filminde Cengiz Küçükayvaz, Erdal Tosun ile beraber oynadılar.

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