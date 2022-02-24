Esra Bozkurt kimdir? Esra Bozkurt'a 'tayt' dayağı

Esra Bozkurt kimdir? İstanbul'da eşi tarafından tayt giydiği gerekçesiyle dövülen genç kadın hastanede 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Yüzü tanınmayacak hale gelen Esra Bozkurt açıklamasında 'Hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim' dedi. Eşini darp eden koca Zafer Bozkurt ise gözaltına alındı ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Sultangazi'de yaşanan olayda Esra Bozkurt adlı genç kadın eşi tarafından vahşice dövüldü. Yüzü gözü kanlar içinde kalan Esra Bozkurt hastanede tedavi altına alındı. 3 gün süren tedavinin ardından taburcu edilen Esra Bozkurt "gözümü açtığımda hastanedeydim" dedi.

Esra Bozkurt kimdir?

İstanbul Sultangazi'de yaşanan olayda iddiaya göre, tekstil işinde çalışan Zafer Bozkurt, tayt giydiği gerekçesiyle eşi Esra Bozkurt 'a saldırdı. Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde kalan Esra Bozkurt'u hastaneye kaldırdı. Hastanede 3 gündür tedavi gören Esra Bozkurt, dün taburcu edildi. Zafer Bozkurt ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eşi Zafer Bozkurt ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bozkurt, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Gözümü açtığımda hastanedeydim"

Esra Bozkurt açıklamasında şunları söyledi: "Doğum yaptıktan sonra eşim kıskançlık krizlerine girmeye başladı. Giyim tarzıma karışıyordu. Tayt giydiğim için tartışmalar çıkarıyordu. 'Benim yanımda giyin, ama dışarda giyinme' diyordu. En son şiddete uğradığımda işten geldi, bir şeyler anlatmaya başladı. Sonra markete gitti geldi, birden bana saldırdı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim" diye konuştu. Yaklaşık 2 aydır şiddete maruz kaldığını belirten Bozkurt, "Aslında ilk şiddeti doğum yaptıktan hemen sonra gördüm, burnumu kanattı. Dövdükten sonra, 'Sinirden vurdum' diyordu. İlk dövdüğü gece beni hastaneye götürmedi, şikayet ederim diye korkuyordu. Sabah nefes almakta zorlandığımı görünce, hastaneye götürdü. Darp raporu istedim, 'Bir şeyiniz yok' dediler, vermediler" ifadelerini kullandı. .