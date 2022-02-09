Esnaf elektrik faturası indirimi | Esnafa elektrik faturası desteği mi gelecek? Vatandaşlar yüksek gelen elektrik faturalarından şikayet ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sevindiren açıklama gelmişti. Erdoğan 'Düşük tarifede aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata' çıkartılacağını belirtti. Son olarak elektrik faturalarına dair bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan geldi. Dağ açıklamasında 'Önümüzdeki süreçte esnaf ve genel faturalarla ilgili bir çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor.' dedi. Esnaf elektrik indirimi hangi esnaflara verilecek?

Esnaf elektrik faturası indirimi | Esnafa elektrik faturası desteği mi gelecek? Esnaf elektrik indirimi hangi esnaflara verilecek? Türkiye 2022 yılına zamlarla girdi. Elektriğe gelen zamlar faturalara yansımaya başladı ve vatandaşlar yüksek gelen faturalar karşısında ne yapacağını şaşırdı. Vatandaşlar yüksek gelen elektrik faturaları nedeniyle seslerini sosyal medyada duyurmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise elektrik faturaları ile ilgili vatandaşı umutlandıran açıklamayı yaptı. Erdoğan "Düşük tarifede aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata" çıkartılacağını belirtti. Son olarak elektrik faturalarına dair bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan geldi. Dağ açıklamasında "Önümüzdeki süreçte esnaf ve genel faturalarla ilgili bir çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor." dedi.

Yüksek gelen elektrik faturaları vatandaşların canını yakmaya devam ediyor. Bir ay öncesine kadar 150 lira elektrik faturası ödeyen vatandaşlara 300 TL'ye kadar elektrik faturası kesilmeye başlandı. İki katına kadar çıkan elektrik faturaları ile ilgili çalışma yapıldığı biliniyordu. Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi grubunun elektrik tarifesi yüzde 126, ticarethane tarifesi yüzde 128 oranında artırıldı. Özellikle esnmafların dolap ve fırnlarını yüksek elektrik faturaları nedeniyle kapatmak zorunda kaldığı beliritiliyordu. Yüksek elektrik faturalarının esnaflara etkisinin azaltılması için bir çalışma yapıldığı iddia ediliyor.

Esnaf elektrik faturası indirimi

Esnafların elektrik faturasını düşürücü yeni bir çalışma yapıldığı iddi ediliyor. Esnaflar elektrik zamları ile oldukça zor günler geçiriyor. Konutlardaki kademeli fatura gibi bir modelin esnaf ve ticarethaneler için de devreye alınabileceği iddia ediliyor.

Esnafa elektrik faturası desteği mi gelecek?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ NTV'de yüksek gelen elektrik faturalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Dağ açıklamasında şunları söyledi: "Vatandaşımız şikayetini dile getiriyorsa önemlidir. Elektrik faturalarıyla ilgili bir süredir şikayet var. Ocak ayında zam durumu söz konusu oldu. Covid ve sonrası arz talep dengelerinin bozulmasıyla beraber doğalgaz ve kömürdeki artışla birlikte Enerji Bakanlığı için bir zaruret oldu. Önümüzdeki süreçte esnaf ve genel faturalarla ilgili bir çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor. Şu anda Enerji Bakanlığı çalışma yürütüyor, önümüzdeki günlerde açıklanacak. hem sınır yükseltilmesi olur, vergilendirme olur. Bütçe ile ilgili bir değerlendirme yapılacak."

Erdoğan düşük tarifeni 210 kilovata çıkartılacağını açıklamıştı

Erdoğan yüksek gelen elektrik faturalarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının 2 kat, hatta 3 kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdim. Bu çerçevede en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz." .