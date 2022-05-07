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TIMETURK / GENEL / Esmat Ejah Sammy; Miri Türkiye ve Almanya’da Yetenekli Sanatçılar ile Buluşuyor

Esmat Ejah Sammy; Miri Türkiye ve Almanya’da Yetenekli Sanatçılar ile Buluşuyor

Esmat Ejah Alman'ya da Kurduğu Supremos Musik GmbH  ile Adından Söz ettiren başarıları menajer dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

3 Gün Önce
2022-05-07 13:05:07
Esmat Ejah Sammy; Miri Türkiye ve Almanya’da Yetenekli Sanatçılar ile Buluşuyor

Türkiye'de genç yetkeleri Avrupa'da sahnelere çıkartan ve dünya da tanınma fırsatı sunan Esmat Ejah en büyük organizelere imza atmaya devam ediyor .Bu yaz kısıtlamaların kalkması ile birlikte menajerlik yaptığı bir çok isimle turne yapmayı planlayan Esmat Ejah şimdiden 20 ülke ile anlaşma yaptığını duyurdu. Bu turnede Türkiye'den de sanatçılara yer vermek istediğini görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

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Esmat Ejah Sammy Miri Kimdir? Nerelidir?

Esmat Ejah / Syrien Amouda Doğumlu /iş adamı 05.03.1986 tarihinde doğdu . 2015 Kurduğu Muzik Şirketiyle Sosyal medyada Da Çok Büyük Başarılar ulaştı. (18 Karat ' Rapci )ile beraber olan başarılı iş adamı , Hızlı bir şekilde sektörde takip edilen bir menejer olmayı başardı . Sosyal medyada Instagram Bir cok yabancı dil bilmektedir , başarılı eserleri ile Sosyal media ve tüm Muzik dünyasında adından söz ettirmiştir.

Farklı iş alanlarında faliyetlerini sürdürmektedir

Hedeflerinde Avrup'da ve Avrupa genelinde ' yetenekli musisyenler keşif etmek ile ve sanatcılara imkan sağlamak istiyor.

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