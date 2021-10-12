Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 12 Ekim Salı (bu akşam) var mı? EDHO bu akşam yayınlanacak mı? Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ozan Emre Yıldırımer’in olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yeni sezonu merakla bekleniyor. Dizi 199. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Dizinin yeni bölümlerinin yayınlanacağı tarih dizi yapımcıları tarafından açıklanmıştı. Peki 12 Ekim Salı akşamı EDHO yayınlanacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 12 Ekim Salı (bu akşam) var mı? EDHO bu akşam yayınlanacak mı? Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ozan Emre Yıldırımer'in olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yeni sezonu merakla bekleniyor. Dizi 199. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Dizinin yeni bölümlerinin yayınlanacağı tarih dizi yapımcıları tarafından açıklanmıştı. Peki 12 Ekim Salı akşamı EDHO yayınlanacak mı?

ATV'nin reyting rekormeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı dizi hayranları tarafından merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15 Haziran'da yayınlanan 199. bölümle sezon finali yaparak ekranalara ara vermişti. Sezon finalinin üzerinden aylar geçmesine rağmen dizinin yeni sezonu henüz yayınlanmadı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 12 Ekim (bu akşam) var mı? EDHO bu akşam yayınlanacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 12 Ekim (bu akşam) var mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) her salı akşamı ATV ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izleniyordu. 12 Ekim Salı akşamı da izeliciler EDHO bu akşam yayınlanacak mı? sorusunu soruyor. EDHO gecesi olarak anılan salı akşamları dizi seon finali arası verdiği için uzun süredir yayınlanmıyordu. EDHO hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı ve dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı belli oldu.

EDHO bu akşam yayınlanacak mı?

Alınan bilgilere göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 26 Ekim Salı akşamı 200. bölüm ile izleyicisiyle buluşacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yayınlanmıyor?

Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin neden yayımlanmadığı ve ne zaman yayımlanabileceğine dair birçok merak edilen soruya köşesinde yanıt verdi ATV'nin yaz tatilindeki dizilerinden biri hariç hepsi eylülde sete çıktı, bazılarının yayını bile başladı. Ekimde seyircisiyle buluşması planlanan ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) ise yeni bölüm çekimleri bile yapılmadı. Çünkü yapım ekibiyle ATV arasındaki ‘tamamen duygusal' mesele yeni bitti.

EDHO'ya yeni isimler katılacak

Tardu Flordun: Tufan'ın yeğeni, ‘Masa'nın yeni üyesi

Ragıp Savaş: Emine ve Tipi'nin yeğeni, ‘Masa'nın yeni üyesi

Burcu Binici: Emine'yle Tipi'nin yeğeni

Hazım Körmükçü: İdris Reis'in yeğeni, ‘Masa'nın yeni üyesi

Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi' Madam Anna

Yosi Mizrahi: Madam Anna'nın avukatı, ‘Masa'nın yeni üyesi

Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa, ‘Masa'nın yeni üyesi

Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu

Levent Ülgen: Hızır'ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası

Servet Pandur: Hızır'ın kuzeni

Eren Vurdem: Hızır'ın kuzeninin oğlu

Alara Turan: Hızır'ın kuzeninin kızı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.