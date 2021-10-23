Eskişehir Haier fabrika iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Eskişehir Candy Hoover iş başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de Haier Europe beyaz eşya fabrikası ve 40 fabrikanın açılış törenine katılacak. Erdoğan'ın açılışını yapacağı fabrikalara iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını araştırıyor.

Eskişehir Haier fabrika iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Eskişehir Candy Hoover iş başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de Haier Europe beyaz eşya fabrikası ve 40 fabrikanın açılış törenine katılacak. Erdoğan'ın açılışını yapacağı fabrikalara iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını araştırıyor.

Beyaz eşya üreticisi Haier ülkemize büyük bir yatırım yaptı. 40 milyon euro yatırım ile fabrikada yıllık 1 milyon adet kurutma makinesi üretilmesi hedefleniyor. Dev tesis yüzlerce kişiye de istihdam sağlaması bakımından oldukça büyük öneme sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir ziyareti kapsamında Çin Haier Europe beyaz eşya fabrikası ve 40 fabrikanın açılış törenine katılacak.

Eskişehir Haier fabrika iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Eskişehir'de faaliyet gösteren dev Haier fabrikasına iş başvuruları çeşitli kariyer siteleri üzerinden alınıyor. Eskişehir Candy Hoover iş başvurusu yapmak isteyenler kariyer sitelerindeki ilanları yakından takip etmelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.