Eskişehir'de üniversite öğrencilerine PCR testi zorunlu mu? Eskişehir'de PCR testi zorunluluğu iptal mi edildi? Öğrenci kenti olarak tanınan Eskişehir'de koronavirüs aşısı olmamış binlerce üniversite öğrencisini ilgilendiren çok önemli bir karar alındı. Eskişehir Valiliği aşı olmamış öğrencilere PCR testi zorunluluğu uygulamasını iptal etti. Eskişehir 3 üniversite ile yüz binlere yakın üniversite öğrencisine ev sahipliği yapıyor.

Eskişehir'de üniversite öğrencilerine PCR testi zorunlu mu? Eskişehir'de PCR testi zorunluluğu iptal mi edildi? Öğrenci kenti olarak tanınan Eskişehir'de koronavirüs aşısı olmamış binlerce üniversite öğrencisini ilgilendiren çok önemli bir karar alındı. Eskişehir Valiliği aşı olmamış öğrencilere PCR testi zorunluluğu uygulamasını iptal etti. Eskişehir 3 üniversite ile yüz binlere yakın üniversite öğrencisine ev sahipliği yapıyor.

Aşı olmamış üniversite öğrencilerini ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Üniversite öğrencilerine PCR testi zorunluluğu 6 Eylül 2021'den itibaren yürürlüğe girmişti. Binlerce üniversite öğrencisi derslerine girebilmek için PCR testi yaptırıyordu. Eskişehir için geçerli olan yeni karar binlerce üniversite öüğrencisini ilgilendiriyor.

Eskişehir'de üniversite öğrencilerine PCR testi zorunlu mu?

Eskişehir Valiliği'nce alınan yeni karar ile üz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinin yanı sıra okullara girmek isteyen öğrenci velilerinden ve yurtlarda görevli tüm personelden 2 doz aşı olmayanlar için istenen PCR testi zorunluluğu iptal edildi. Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Yapılan değerlendirmeler sonucunda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun PCR zorunluluğuna ilişkin 27.08.2021 tarihli ve 39 no'lu kararının 7'nci, 9'uncu ve 10'uncu maddelerinin iptaline oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Eskişehir'de PCR testi zorunluluğu iptal mi edildi?

Eskişehir'de öğrenimine devam eden üniversite öğrencileri ve personellerine PCR testi zorunluluğu iptal edildi. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerinde yaklaşık 70 bin öğrenci örgün eğitim görüyor.

PCR testi öğrencilere zorunlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada PCR testi uygulamasının hayata geçeceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.