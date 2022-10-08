Eskişehir'de ne oldu? Çantasıyla herkese vuran kadın kim? Eskişehir çantalı saldırgan olay nedir? Türkiye-Angola maç bileti ne kadar? Eskişehir'de yaşanan olay sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Bir kadın Eskişehir'de çantası ile önüne gelene vurmaya başladı. Kadını sakinleştirmek isteyenler de kadının darbelerine maruz kaldı. Eskişehir'de çantalı saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Eskişehir çantalı kadın olayı ise uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

Eskişehir'de ne oldu? Çantasıyla herkese vuran kadın kim? Eskişehir çantalı saldırgan olay nedir? Türkiye-Angola maç bileti ne kadar? Eskişehir'de yaşanan olay sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Bir kadın Eskişehir'de çantası ile önüne gelene vurmaya başladı. Kadını sakinleştirmek isteyenler de kadının darbelerine maruz kaldı. Eskişehir'de çantalı saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Eskişehir çantalı kadın olayı ise uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

Eskişehir'de meydana gelen olay sosyal medayanın gündemine oturdu. Eskişehir'in Odunpazar ilçesinde bir kadın elindeki çantasıyla herkese saldırdı. Çanta darbeleri ile afalalyan vatandaşlar olan bitene anlam vermeye çalışırken bir darbeye daha maruz kalıyor. Eskeşehir'de çantalı saldırganın ilk hedefi yo kenarındaki bir dilenci ve bankta oturan bir kadın oldu. Çığlıklar üzerine çantalı saldırganın kontrol altına alınarak güvenlik güüçlerine teslim edildiği öğrenildi.

Eskişehir'de ne oldu?

Eskişehir'de elinde çantası olan bir kadın sebepsiz yere önüne gelenlere çantası ile vurmaya başladı. İki Eylül Caddesi'nde bulunan tramvay durağının yanındamüdahale edilen kadın polisler tarafından gözaltına alındı. Kadın olaya müdahale etmek için gelen polislere de çantası ile vurmaya çalıştı. Yaşanan olaylar ise vatandaşların cep telefonu kameraları ile kayıt altına alındı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler günün en çok konuşulan olayı oldu.

Eskişehir'de çantasıyla herkese vuran kadın kim?

Saldırganın adının Deniz Ö. olduğu iddia edildi. Çantalı saldırganın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan Deniz Ö., “Anne kızını kurban etmek üzereydi, arkadan gördüm müdahale etmem lazımdı zor yetiştim” dedi.

Eskişehir çantalı saldırgan olay nedir?

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde bir kadın elindeki çanta ile önüne gelene saldırdı. Çanta darbeleri ile neye uğradığını şaşıran vatandaşlar kadını yakalayıp güvenlik güçlerine teslim etti. Olayın videosu ise sosyal medayda yer aldı.