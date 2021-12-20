Eskişehir’de bugün okullar tatil mi? Eskişehir’de kar yüzünden bugün okullar tatil mi?

Kış ayının gelmesiyle birlikte birçok il ve ilçede kar yağmaya başladı. Bu durum günlük hayatı, iş ve eğitim hayatının aksamasına neden oldu. Yoğun kar yağısı yüzünden bazı iller ve ilçelerde okullar bugün tatil edildi. Kar yağısı olan illerde oturan vatandaşlar okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, Eskişehir’de 20 Aralık Pazartesi günü okul var mı?

Kar nedeniyle Eskişehir'de bugün okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi günü Eskişehir'de eğitime ara mı verildi? Eskişehir'de kar yağısı sebebiyle kimler izinli? Hamile ve engelliler kar yağısında izinliler mi? Sorularına cevap aranmakta. İşte merak edilen haberin devamı…

Eskişehir'de kar yüzünden bugün okullar tatil mi 20 Aralık?

Her yıl yoğun hava şartları sebebiyle çalışanlara ve öğrencilere valilik tarafından izin verilmektedir. Bugün birçok il ve ilçeye yoğun kar yağısı oldu. Eskişehir'de oturan vatandaşlar hangi ilçelerde okullara ara verildiğini açıklıyor. Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada Seyitgazi ilçesinde 20 Aralık Pazartesi günü için okulların 1 gün süre ile tatil edildiği belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelleri de 1 gün izinli sayılacak. Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda 20 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretim yapılamayacak.

Hamile ve Engelliler 20 Aralık pazartesi günü izinli mi?

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yüzünden Seyitgazi ilçesinde bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretimin 20 Aralık Pazartesi tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Eskişehir'de kar tatili kaç gün geçerli olacak?

Türkiye bugün gözlerini karla açtı. Birçok il ve ilçede kar nedeniyle öğrenciler ve hamile olan kamu çalışanları idari izinli sayıldı. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde oturan vatandaşlar valilik tarafından açıklanan kar tatilinin ne kadar süreceğini merak ediyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı sebebiyle değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir amacıyla tüm okullarımızda, eğitim ve öğretime 20 Aralık Pazartesi günü ara verilmiştir" denildi. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı hakkında kesin bir bilgi verilmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.