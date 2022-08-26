Eskişehir'de altın mı bulundu? Eskişehir'in hangi ilçesi ve mahallesinde altın çıktı? Eskişehir'de nerede altın bulundu? Yer altı hidrokarbon aramalarını hız veren Türkiye bir yandan da değerli madenlerin çıkartılması için çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin altın madeni açısından en zengin bölgelerinden biri olan Eskişehir'de 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi. Haberi alan Eskişehirliler altın madeninin nerede, hangi ilçe ve mahallede olduğunu araştırmaya başladı.

Eskişehir'de altın mı bulundu? Eskişehir'in hangi ilçesi ve mahallesinde altın çıktı? Eskişehir'de nerede altın bulundu? Yer altı hidrokarbon aramalarını hız veren Türkiye bir yandan da değerli madenlerin çıkartılması için çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin altın madeni açısından en zengin bölgelerinden biri olan Eskişehir'de 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi. Haberi alan Eskişehirliler altın madeninin nerede, hangi ilçe ve mahallede olduğunu araştırmaya başladı.

Türkiye yer altı kaynaklarını arayıp bulma ve çıkarma konusunda son yıllarda büyük bir seviye atladı. Petrol ve doğalgaz başta olmak üzere yer altı değerli madenlerin çıkartılıp işlenmesi konusunda da çalışmalar devam ediyor. Altın madeni araştırmlarından gelen haberler ise oldukça ümit vadedici.

Eskişehir'de altın mı bulundu?

Eskişehir'de cevher geliştirme sondajları neticesinde 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit edildi.

Eskişehir'in hangi ilçesi ve mahallesinde altın çıktı?

Eskişehir'de, Koza Altın AŞ'nin Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen altın kaynağında yeni bir çalışma başlatıldı. Burada 20 bin onsluk altın potansiyeli olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de nerede altın bulundu?

Eskişehir'de Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'nde yer alan altın madenlerinde yeni bir altın rezervi potansiyeli keşfedildi. Söz konusu kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedefleniyor. Bunun şirket cirosuna yaklaşık 500 milyon lira katkı yapması bekleniyor. Cevherin üretimine ise 2022 yılı içinde geçilecek.

Koza Altın hakkında

Koza Altın, Türkiye'de faaliyet gösteren ve cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de altın çıkaran ve işleyen ilk Türk madencilik şirketidir.

Altın nedir?

Altın, Au sembolü ile gösterilen ve atom numarası 79 olan element. Saf halinde parlak, hafif kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülgen bir metaldir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.