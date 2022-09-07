Eskişehir Bugün Hava Nasıl? Eskişehir 15 Günlük Hava Durumu
İç Anadolu Bölgesi’nin gözde şehirlerinden Eskişehir hava durumuna haberimizde değineceğiz. Eskişehir bugün hava nasıl? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Eskişehir 15 günlük hava durumu işte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde…
2022-09-07 18:01:56
Eskişehir Hava Durumu 7 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
14 Eyl Çar
|
Çok bulutlu
|
Yağış Oranı 4
|
22°
|
11°
|
15 Eyl Per
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 1
|
24°
|
11°
|
16 Eyl Cum
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 2
|
25°
|
12°
|
17 Eyl Cmt
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 2
|
25°
|
12°
|
18 Eyl Paz
|
Çok bulut sonrası güneş
|
Yağış Oranı 3
|
25°
|
13°
|
19 Eyl Pzt
|
Aralıklı güneş
|
Yağış Oranı 0
|
25°
|
12°
|
20 Eyl Sal
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
24°
|
12°
Eskişehir Hava Durumu 15 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
14 Eyl Çar
|
Çok bulutlu
|
Yağış Oranı 4
|
22°
|
11°
|
15 Eyl Per
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 1
|
24°
|
11°
|
16 Eyl Cum
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 2
|
25°
|
12°
|
17 Eyl Cmt
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 2
|
25°
|
12°
|
18 Eyl Paz
|
Çok bulutlu sonrası güneş
|
Yağış Oranı 3
|
25°
|
13°
|
19 Eyl Pzt
|
Aralıklı güneş
|
Yağış Oranı 0
|
25°
|
12°
|
20 Eyl Sal
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
24°
|
12°
|
21 Eyl Çar
|
Çok Bulutlu
|
Yağış Oranı 25
|
22°
|
11°
|
22 Eyl Per
|
aralıklı güneş
|
Yağış Oranı 25
|
24°
|
9°
|
23 Eyl Cum
|
Çok bulutlu
|
Yağış Oranı 25
|
25°
|
10°
|
24 Eyl Cmt
|
Aralıklı güneş
|
Yağış Oranı 20
|
24°
|
9°
|
25 Eyl Paz
|
Az bulutlu ve güneşli
|
Yağış Oranı 25
|
25°
|
11°
|
26 Eyl Pzt
|
Çok bulutlu
|
Yağış Oranı 25
|
24°
|
11°
|
27 Eyl Sal
|
Zaman zaman bulutlu
|
Yağış Oranı 25
|
24°
|
11°
|
28 Eyl Çar
|
Aralıklı güneş
|
Yağış Oranı 20
|
25°
|
10°
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