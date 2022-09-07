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TIMETURK / GENEL / Eskişehir Bugün Hava Nasıl? Eskişehir 15 Günlük Hava Durumu

Eskişehir Bugün Hava Nasıl? Eskişehir 15 Günlük Hava Durumu

İç Anadolu Bölgesi’nin gözde şehirlerinden Eskişehir hava durumuna haberimizde değineceğiz. Eskişehir bugün hava nasıl? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Eskişehir 15 günlük hava durumu işte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde…

8 Dakika Önce
2022-09-07 18:01:56
Eskişehir Bugün Hava Nasıl? Eskişehir 15 Günlük Hava Durumu

Eskişehir Hava Durumu 7 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

14 Eyl Çar

Çok bulutlu

Yağış Oranı 4

22°

11°

15 Eyl Per

Bol Güneşli

Yağış Oranı 1

24°

11°

16 Eyl Cum

Güneşli

Yağış Oranı 2

25°

12°

17 Eyl Cmt

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 2

25°

12°

18 Eyl Paz

Çok bulut sonrası güneş

Yağış Oranı 3

25°

13°

19 Eyl Pzt

Aralıklı güneş

Yağış Oranı 0

25°

12°

20 Eyl Sal

Güneşli

Yağış Oranı 0

24°

12°

Eskişehir Hava Durumu 15 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

14 Eyl Çar

Çok bulutlu

Yağış Oranı 4

22°

11°

15 Eyl Per

Bol Güneşli

Yağış Oranı 1

24°

11°

16 Eyl Cum

Güneşli

Yağış Oranı 2

25°

12°

17 Eyl Cmt

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 2

25°

12°

18 Eyl Paz

Çok bulutlu sonrası güneş

Yağış Oranı 3

25°

13°

19 Eyl Pzt

Aralıklı güneş

Yağış Oranı 0

25°

12°

20 Eyl Sal

Güneşli

Yağış Oranı 0

24°

12°

21 Eyl Çar

Çok Bulutlu

Yağış Oranı 25

22°

11°

22 Eyl Per

aralıklı güneş

Yağış Oranı 25

24°

23 Eyl Cum

Çok bulutlu

Yağış Oranı 25

25°

10°

24 Eyl Cmt

Aralıklı güneş

Yağış Oranı 20

24°

25 Eyl Paz

Az bulutlu ve güneşli

Yağış Oranı 25

25°

11°

26 Eyl Pzt

Çok bulutlu

Yağış Oranı 25

24°

11°

27 Eyl Sal

Zaman zaman bulutlu

Yağış Oranı 25

24°

11°

28 Eyl Çar

Aralıklı güneş

Yağış Oranı 20

25°

10°

.

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